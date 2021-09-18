金山區每周5天送餐獨老第5年 平安鈴隨時呼叫救長輩

新北市金山區公所長期與社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會合作，執行獨居長輩送餐服務已邁入第5年，固定每週一至五由送餐單位志工派送午餐及晚餐。還特別裝置「平安鈴」 設計，還有「外出」「在家」的切換模式，可隨時呼叫支援，讓長輩、子女安心。

金山區永興里獨居長者賴老先生今年81歲，他說，因行動不便，又家住偏遠山區，非常感謝金山區公所媒合送餐服務，讓長者不用擔心吃飯及營養的問題，還為其設計合適的餐飲內容，使長者日常飲食更健康，去年賴老先生曾因未正常服藥造成身體不適，還好送餐人員及時發現迅速送醫，十分貼心。

金山區公所長期與社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會合作，執行獨居長輩送餐服務已邁入第5年，固定每周一至五由送餐單位志工派送午餐及晚餐，每年會針對不同的節慶，特別準備應景的禮品。

中秋佳節前夕，金山區長廖武輝昨天代表市府及送餐單位一同致贈中秋禮盒及代餐給11位獨居長輩，期盼誠摯的關懷及誠心的問候，能讓金山區獨老感受到社會的愛與溫暖。

金山區長廖武輝表示，長輩住在鄉下，小孩在外面打拚，越來越多長輩獨自生活，藉由獨居長輩送餐的方式，讓送餐志工與長輩見面關心問候，成為長輩的社會支持之一。今年中秋禮盒準備應景的中秋月餅、柚子、珍媽禮盒、天貝飲、天貝益菌調理包、水餃、牛奶等佳餚美食，讓長輩們感受到滿滿的溫暖，一邊看著月兒圓圓，一邊嘴巴吃著甜甜，共同歡慶中秋節。