北市作業簿異味疑慮 新北22萬套同廠印製停用送驗

新北市府教育局今天晚上表示，由於鄰近縣市家長對國小生字語詞簿有異味疑慮，同一家廠商印製的新北國小生字語詞簿暫停使用，總數有22萬套，產品已漏夜送請化驗。

有家長反映，台北市國小作業簿有異味，懷疑甲醛超標。北市教育局表示，雖廠商檢驗報告合格，為求謹慎，已要求重驗，若是甲醛超標，依合約廠商須回收。

新北市教育局表示，經過清查，印製台北市國小生字語詞簿的某實業社廠商，與新北市印製生字語詞簿的廠商為同一家。

新北市教育局同步將生字語詞簿抽驗，送專門測試、檢驗及認證的SGS集團檢驗。

教育局說，這次送檢驗的生字語詞簿與3家教科書書商無關，不是書商出版社印製。這些練習的生字語詞簿是由教育局依據各學校所需要的教科書版本，規劃印製該版本的生字語詞簿，提供學生練習使用。

教育局說，新北市110學年度公私立國小學生約21萬人，教育局發包由得標廠商印製配送，數量為22萬套，每套包含兩本生字語詞簿，這些數量包含學生數及預備數量。

教育局表示，已透過公告與教務主任群組，請各校先暫停使用生字語詞簿，請老師改以其他方式指派作業。若因應學習需要，各校及家長可於教育局自編的國小一至六年級生字簿網站，製作所需生字練習簿，網址連結：https://eword.ntpc.edu.tw/。