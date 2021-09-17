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關懷檢疫所居隔民眾 土城醫院送中秋禮表心意

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
土城醫院院長黃璟隆（前排右二）與萬里區長黏雪琴（前排右一)，以視訊方式與住民提前歡慶中秋佳節。圖／土城醫院提供
土城醫院院長黃璟隆（前排右二）與萬里區長黏雪琴（前排右一)，以視訊方式與住民提前歡慶中秋佳節。圖／土城醫院提供

新北某幼兒園爆發群聚感染，與個案接觸者都需要居家隔離或是到集中檢疫所，新北市立土城醫院院長黃璟隆今日帶領醫療團隊，與萬里區長黏雪琴以視訊方式與住民提前歡慶佳節，並致贈蛋黃酥、月餅、柚子及小朋友的玩具、書籍，除了讓住民感受中秋佳節氣氛，也降低隔離焦慮緊張的心情。

黃璟隆表示，土城醫院承接野柳第一及第二集中檢疫中心，照顧因板橋幼兒園群聚事件而需隔離的家庭，居隔民眾為防疫無法在家與親人共同過節，難免心情受影響，土城醫療團隊以感同身受的態度一同為住民集氣與祝福，也讓住民知道抗疫過程中，並非孤軍奮戰，而是齊步向前。

住民陳阿嬤說，7天來自己一個人帶著2個孫女，隔離環境還算舒適，除了有三餐零食、給小孩子玩具外，每天早晚護理師貼心的電話關懷與問候，更緩解了孫女的不安，也是人生中難忘的防疫隔離回憶。

住民江小姐表示，被送到檢疫中心的路上，一路掉著眼淚，心情忐忑不安，不知道自己要被送到哪裡，本來以為會像被遺棄的市民被關起來，還好遇到土城醫療團隊無微不至的照護，希望疫情趕快退散，恢復正常生活。

幼兒園 疫情

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