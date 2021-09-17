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板橋黃石市場改建工程今動土 2024年底完工啟用
位在板橋區的黃石市場今年4月中全數拆除，新北市市場處今天舉辦新建工程動土典禮，未來除安置現有市場攤商外，同時考量周邊商業及公共設施需求，將市場改建成為地下3層、地上9層的多目標複合大樓，預計在2024年底開幕營運，盼能提高土地使用效益。市場處表示，新莊興化市場、新莊第一市場、金山第一市場及永和新生市場同步改建中。
板橋黃石市場設立於1970年，原本為地上2層的老舊建築物，為改善市場及周邊市容風貌，市府從2019年啟動改建規劃，市長侯友宜表示，市場是人跟人之間感情交流最密切的地方，近年持續進行市場改建及改造，在保有人情味之下導入現代科技、美學等元素。
新黃石市場將會採BOT模式開發，位於府中美學示範基地範圍內，面積為1125平方公尺，將配合府中美學色調及整體形象，打造符合設計美學的多功能市場大樓。地下3層停車場會有超過百個汽車停車位，除提供攤商租用外，其餘將外租給周邊民眾使用，預計能紓解部分停車需求。
除了黃石市場外，還有4座市場也在改建中，市場處說明，新莊興化市場的原建物已在今年5月拆除完成，新市場目前規劃中，預估2022年開工、2023年完工；新莊第一市場規劃異地興建，待新莊運動公園旁用地重劃完成後，並由原新莊市場攤商搬遷進駐，進駐時間約在2029年。
市場處表示，金山第一市場位於金包里老街，因設備老舊及土地使用率較低，將規劃原地重建為多功能市場大樓，目前已經爭取到中央經費，正在建設中繼市場，將以老街、在地特產、魚路古道竹簍等意象興建，預計於今年底興建完成；永和新生市場則是配合永和大陳都更案第3單元一同更新重建，由新北市住都中心辦理，已啟動招商作業。
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