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新北9月22日進校園接種BNT 2星期內體育課靜態活動

中央社 / 新北17日電

新北市府今天表示，中秋節連續假期後，22日進入校園接種BNT疫苗，請家長提醒孩子接種前不空腹、放輕鬆、睡眠充足，學校接種後2星期，體育課將靜態活動，不激烈運動。

侯友宜今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明，包括副市長劉和然、衛生局長陳潤秋都出席，並公布今天新北沒有本土病例。

侯友宜表示，因中秋節將屆，呼籲民眾在活動時，仍應做好相關防疫措施，避免群聚與前往人潮多的地方，才能平安健康過中秋。他重申公有場所禁止烤肉，也不鼓勵、不支持烤肉。

至於疫苗接種，侯友宜說，包括BNT等4種疫苗接種，各類疫苗項目與施打時間都已排定。新北市的75歲以上長輩施打疫苗，也分區、分里、分流、分時段方式安排到相關機構與接種站施打。

他說，民眾關心校園BNT疫苗接種，在中秋節連續假期後，22日至30日進入校園接種。提醒家長關心孩子在接種前不熬夜、不空腹、放輕鬆、睡眠充足。老師會在接種後關心孩子健康，學校體育課也在2星期內為靜態活動，不激烈運動。

侯友宜提醒學生，接種疫苗後，如遇到嚴重過敏反應、連續48小時發燒、胸痛、心悸等，請儘速就醫，請家長關心孩子的身體狀況。

媒體詢問疫苗通行證、疫苗護照的議題，侯友宜說，因為疫苗覆蓋率還不足，現在時機點尚未成熟。等到覆蓋率足夠甚至可以打第二劑時，新北才會考慮評估實施相關政策的可行性。

新北幼兒園群聚感染事件，部分居家隔離者即將在17日深夜隔離期滿，18日凌晨解除隔離。市府衛生局表示，解除隔離後還會有7天的自主健康管理， 解除隔離前並且會3度採檢陰性才會解隔。

不過，日前有幼兒園負責人在解隔後，自主健康管理期間發病確診，衛生局說，會要求解隔對象中秋節期間加強健康管理。

疫苗護照 中秋節

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