北市府「安心上工」一點都不安心 協助實名制竟遭毆打

北市議員陳怡君今質詢時，提到有退休職業軍人報名市場處安心上工計畫，協助市場進行實名制，卻遭民眾毆打，直呼「我覺得安心上工讓人員很不安心」。而市場處不僅未替該員工做職災申請，處長陳庭輝回應時竟對此事毫不知情，還說「他一定要先通知我們」；市長柯文哲說，會請警方處理。

為因應疫情中央推出安心上工預算給地方政府，北市44個單位開缺，其中捷運局和市場處釋出620缺工，協助各場所進行實名制。陳怡君表示，捷運局只來了194人、市場處來122人，這兩處最需要防疫的地方，人數卻不夠。

陳怡君接著秀出影片，她表示該員工正在市場入口進行實名制，碰到民眾進出多次不願意配合，進而遭毆打，「一個人打不夠，第二個人又繼續打」，員工也說明他正在執行公務，但2人仍不停手，「這就是安心上工人員，他上工得非常不安心，旁邊蒐證的民眾也差點被打」。

柯文哲說「這個警察局處理一下，這是暴力行為」。陳怡君說，員工後續有報警，但從9月5日他受傷之後市場處無人聞問，至今沒人關心，對方一直都有回報市場處，問及關於看醫生以及後續理賠事宜時，北市府卻推託，還聲稱因為有軍人保險，所以被要求自行處理。

陳怡君表示，安心上工人員被圍毆超過10天，北市府竟無人聞問，就連安心上工受害民眾要申請職業傷害賠償，市府相關單位也互推皮球。

柯文哲回應「雇用單位還是找（遭毆人員）來問一問怎麼回事，另外警察局有報案還是要辦」，陳庭輝也說，若有暴力行為，警局部分要如何處理就怎麼處理，職業災害部分，因為是發生在市場內，會給予協助。

不過陳怡君質疑，為何市場處先前完全不知道？陳庭輝解釋「不知道是因為我們沒有收到訊息，他一定要先通知我們，因為他們的衝突怎麼發生的我們也不太清楚」，也認為應該譴責施暴者。

陳怡君說，市場處身為進用單位，安心上工人員出事情至今，過了10天卻什麼都不知道，「不是很不負責嗎？」