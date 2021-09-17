美前國安顧問認為台灣警局放刺針飛彈 柯文哲：太奇怪

美國前國安顧問歐布萊恩提到的，針對兩岸，台灣應該採取措施，其中一項是應該在警察局裡面放置刺針飛彈。台北市長柯文哲下午在議會進行施政報告答詢，議員徐巧芯指出，柯未來不排除選總統，要柯回答，柯文哲說，國防的事情他也不敢亂講，但是覺得實在是有一點太奇怪了。

柯文哲反問，刺針飛彈要打誰？徐巧芯說，刺針飛彈是可以移動的，如果兩岸開戰，對方有直升機飛過來的時候，可能會對民宅進行轟炸，這時候可以從警察局可以拿出刺針飛彈擊落共軍直升機。柯文哲說，這個訓練成本很高，沒那麼容易。

柯文哲被問到北市的國安政策或準備，柯說，台北市現在連地下室的防空都還搞不定，如果真的要做，要做的事情很多，不是只有、、刺針飛彈。

柯文哲表示，其實最近北市為了萬安演習，又再查防空洞的，「我們都沒有準備好」，而且過去50年也沒有去嚴格執行。至於若兩岸緊張，該如何因應？打起來怎麼辦？柯文哲說，其實該準備都沒準備，都嘴巴說一說而已，也沒有準備。

至於備戰準備，柯文哲說，如果按照美國國防部的要求，國防預算是GDP的3%，要恢復徵兵制，警察局放設刺針飛彈，做是做得到啦，只是說要裝要裝像一點，就全套的。