汐止原住民公園設施老舊 門面圖騰落漆要改善

位在高速公路橋下的汐止原住民公園，在幾年前進行了大翻修，不過，五年的時間過去，有部分設施已經老舊，彩繪圖騰也出現油漆剝落的情形，所以，今(17)日新北市議員楊春妹就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。

新北市議員楊春妹指出，因為有部落族人反應，汐止的原住民主題公園入口處的精神堡壘的屋頂已經飛掉了，讓原住民就好像沒有了家感覺，另外，公園裡的彩繪是在民國102年爭取的，105年重新粉刷，當時經費大概是1200萬，事隔五年，因為日曬雨淋，圖騰彩繪阿妹族的神話彩繪已經斑駁掉落，所以，今天邀請汐止的原住民頭目一起來會勘。

山光里長陳永松說，很感謝楊議員一直很關心原住民公園，有里民在建議入口處的貨櫃屋能夠改善，或是可以移開，讓大公園跟小公園能夠串聯，還有就是入口處的跑馬燈也能夠遷移，不要擋住精神堡壘。

楊春妹表示，地方很重視原住民公園，大家也提出很多的建議，首先就是精神堡壘要重新做的很好，彩繪也要重新粉刷，包括遊樂設施也要重新整理，讓原住民公園能煥然一新。

汐止區長陳健民指出，今天的會勘後，公所會針對精神堡壘還有現場的彩繪、整體週遭的設施會進行部分的更新跟修復，提供不止是原住民也提供區民更好的遊憩空間。