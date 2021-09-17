淡海輕軌推「淡海名物寶盒」 滿滿淡水風味

為了滿足旅客需求，新北捷運公司推出「淡海名物寶盒」，將大淡水的人氣特產一次匯集，淡水茶、魚酥、北海鱈魚香絲、鐵蛋及南瓜系列商品等等，無論是自用或送禮都很適合，一次就能把淡水的河岸風味購足。

新北捷運公司表示，淡海名物寶盒內，包含了「歷史」「名產」「文化」「農業」及「企業」五種不同的地方特色及元素，從1862年淡水開港就開始發展的淡水茶，到網友票選出最能代表淡水美食的人氣特產的魚酥及鐵蛋，淡水農會所輔導推廣的南瓜系列商品，超過40年的人氣美食「北海鱈魚香絲」更是淡水在地「企業」的代表。

新北捷運公司表示，「淡海名物寶盒」，深耕在地商圈及文化特色，就是新北捷運在區域路網的經營方針，除了提供交通便捷的運輸服務，發揚在地文化及推廣在地特色及旅遊，亦是新北捷運在營運策略上的重要指標。

中秋連假在家，輕鬆享受淡海名物美食，新北捷運公司接續還會再與其他淡水特色名物持續合作，結合商圈力量，創造在地商圈的共效價值。