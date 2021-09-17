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自己家鄉自己改造 雙溪高中校園成青銀共創空間

觀天下 / 記者李嘉文／雙溪報導
注腳雙溪工作室進行雙溪高中校園青銀共創，用在地的素材打造出山羌窯、可食地景和花拱門等，凝聚地方認同感，讓更多人看到雙溪。 圖／觀天下有線電視提供
注腳雙溪工作室進行雙溪高中校園青銀共創，用在地的素材打造出山羌窯、可食地景和花拱門等，凝聚地方認同感，讓更多人看到雙溪。 圖／觀天下有線電視提供

新北市政府城鄉發展局補助社區推動改造計畫，注腳雙溪工作室參與進行雙溪高中校園青銀共創，主題是「綠活雙溪 青銀共創」，召集了銀髮族、高關懷學生、在地及外地的志工，用在地的素材打造出山羌窯、可食地景和花拱門等，凝聚地方認同感，讓更多人看到雙溪。

此次「綠活雙溪 青銀共創」將雙溪高中校園角落的十年前打造的山羌窯進行改造並建造新的斑龜窯，透過大地藝術家吳彥呈的教導，志工們同心協力動起來，另外也透過銀髮農耕班吳恆毅老師教導大家打造可食地景，以及聞聞花事研究所的彭湄文老師，連結在地植物九芎來打造花拱門，要用在地的素材打造在地景觀。

注腳雙溪工作室創辦人簡淑慧表示，希望透過空間的改造，讓在地更多人還有外界更多人都可以看到雙溪，共同參與地方事務，這次找了窯藝師、園藝師及花藝師共同打造這個空間，要用取之於在地的素材，打造出山羌窯、可食地景和花拱門等，要用在地平凡的一花一草，變成美麗的環境特色。

「綠活雙溪 青銀共創」要用在地的人和植物，在地的泥巴和蔬菜，打造在地的共享空間，透過再造社區環境，鼓勵更多的社區民眾及社群投入生活環境改善的實踐，進而凝聚地方認同感，實現公民參與的精神。

雙溪高中

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