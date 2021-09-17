淡水馬偕陸橋老舊拆除 公所重建明年完工
位在新北市淡水區市立圖書館淡水分館前的馬偕陸橋，連結淡水馬偕街兩端，因使用將近40年的時間，橋體結構已經老化損壞，雖然有多次修補作業，但經過去年橋梁檢測專業技師評估需儘速重建，因此在9月11日封閉後拆除，預計明年1月底前重建完工。
由於這一座馬偕陸橋，連結多田榮吉故居到淡水老街，不僅是許多觀光客的步行路線，鄰近淡江中學、真理大學、淡水國中及文化國小，更是這四所學校學生通勤的重要陸橋，由於馬偕陸橋可以看到淡水河口的夕陽，過去也是不少學生下課後的回憶景象。
淡水區長巫宗仁表示，在17日拆除作業完成之後，就會進行重建工程，這段期間也通知里長及鄰近學校，要繞道行走，而未來重建後的新陸橋，除了會有全新的外觀之外，在圖書館的這一側會設置圓形景觀台，樓梯設計也比較平緩好走，預計在明年1月底前能夠完工。希望在重建之後不僅可以保障行人的使用安全之外，更可以讓這一座陸橋更加美觀。
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