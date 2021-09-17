金山公所關懷獨老送月餅 長輩溫暖甜在心

金山區公所長期與社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會合作，執行獨居長輩送餐服務，至今已邁入第5年，中秋佳節將至，金山區長廖武輝及送餐單位一同前往獨老家中，致贈中秋禮盒以及連假期間的代餐，要讓金山獨老感受到社會的愛與溫暖。

金山區長廖武輝說，偏鄉地區青壯年人口外移，獨自居住的長輩越來越多，因此透過與社福單位合作為獨居長輩送餐，讓送餐志工與長輩天天見面關心問候，如此也成為長輩的社會支持之一，兒今年中秋禮盒準備應景的中秋月餅、柚子與代餐等佳餚美食，讓長輩們感受到滿滿的秋節氛圍。

新生活促進會創辦人羅素如表示，相當感謝地方政府的支持，以及社會大眾的善心捐助，才讓偏鄉的服務工作得以順利進行，新生活的獨老送餐服務，是365天餐餐不中斷，因此即將到來的四天連假，就準備了12餐的代餐要給獨老在佳節連假期間，也不會斷炊沒了餐食。

另外，透過這一次的秋節關懷，區長廖武輝也特別關注獨老家中，由社會局協助裝設的平安鈴，期待平安鈴可以發揮守護獨老的功能，要讓長輩獨自居住住的安心，也讓出門在外打拼的子女都可以放心。