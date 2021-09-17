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長者免擔憂 新北獲配發莫德納第二劑數量足夠

聯合報 / 記者江婉儀王敏旭／新北即時報導
新北市衛生局整理各類疫苗的施打類別與期程。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局整理各類疫苗的施打類別與期程。圖／新北市衛生局提供

新北市今天+0，市長侯友宜針對疫苗施打流程進行說明，新北市總計配發到4.5萬劑莫德納疫苗，衛生局長陳潤秋表示，新北75歲以上長者9月22日至24日會施打完畢第二劑疫苗，目前分配到4.5萬劑，包含75歲以上長者總計4.2萬劑，第一到三類及孕婦第二劑有3000劑。

侯友宜表示，莫德納第二劑疫苗接種流程要跟長輩們說明，75歲以上長者仍按照分區、分里、分時段、分流，讓長輩安全、安心、安穩施打，9月18日至21日公所鄰里系統就會開始通知，9月24日跟25日會做好疫苗接種，27處接種站、29區衛生所跟10家醫院，因為已經有經驗了，但還是要提醒希望長輩平順接種疫苗。

侯友宜表示，因最近很多疫苗接種跟接種對象，包含AZ、莫德納、BNT的校園專案跟非校園專案，跟高端疫苗，都會公布在衛生局網站，讓民眾清楚哪天施打什麼疫苗跟對象。　

針對校園BNT疫苗接種，侯友宜表示，中秋連假結束後學生就要施打BNT，接種疫苗前的叮嚀包含少奔波、睡眠充足不要熬夜，不空腹、多喝水放輕鬆，有狀況隨時回報，老師會每節課關心，體育課兩周內改靜態課程。如有不良反應要盡速就醫，包含連續發燒超過48小時，嚴重過敏反應，有胸痛、心悸、呼吸急促、運動耐受不良等，務必立即就醫。

明天就是中秋連假，侯友宜表示，仍以平安健康為最主要考量，一切落實防疫，人潮多的地點不要前往，相關場所要遵守防疫規定，尤其烤肉，公有領域一律禁止，私有領域要嚴守防疫規範，他還是不鼓勵、不支持烤肉。

新北市長侯友宜（中）表示，新北市總計配發到4.5萬劑莫德納疫苗。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（中）表示，新北市總計配發到4.5萬劑莫德納疫苗。記者江婉儀／攝影

莫德納疫苗 侯友宜

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