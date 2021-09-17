中秋返鄉新北推交通懶人包 看了才有機會省時間

中秋連假為傳統返鄉團聚重要節日，適逢中央流行疫情指揮中心延長實施第二級防疫警戒後的首次連假，新北警方預估新北市重要聯外道路與觀光遊憩景點可能湧現報復性返鄉出遊人潮與車潮，且國道將實施高乘載、匝道封閉、儀控管制等措施，為維持交通順暢，警方提醒用路人事先規畫行程，避開易壅塞路段，以節省旅途時間。

新北市交通大隊指出，國一、國三南下從9月18日上午6時至中午12時實施「入口匝道高乘載」，各匝道均有員警及義交執行管制及勸離，不依管制駛入國道車輛，國道公路警察將依規定逕行舉發，請用路人配合管制。

國五石碇及坪林交流道南向於9月18、19日，於凌晨零時至中午12時實施「入口匝道封閉」，有鑒於歷次連假實施匝道封閉期間，坪林坪碇路右轉國中路左轉北宜路沿線號誌未連鎖，導致坪碇路往北宜路方向常發生壅塞回堵情形，新北市交通局新增遠端控制器，將由交控中心於中秋連假期間持續注控，即時遠端調整沿線7個路口號誌秒差，以有效紓解返鄉車潮。

新北交大指出，警方將在四天連假前兩日配合國道交通管制規畫交通崗35處，動用警力105人次、義交81人次；四天連假期間在新北各風景區規畫交通崗47處，動用警力604人次、義交204人次，在重要交通路段進行交通疏導。

因應「台64線台北港端增設南向匝道先期工程」自110年6月30日至10月30日封閉台64線西行八里匝道端至台北港段，新北警方表示，已協調主管機關於連假首日的18日上午5時至下午1時緊急調撥開放一線車道(無路肩)，避免行經平面4處有號誌路口，可縮短約10分鐘以上路程，考量路幅狹小，恐仍無法負荷龐大返鄉車潮，建議用路人可改走省道台一線、台四線來連接台六十一線，或避開高乘載時段由國一五股交流道南下，以節省寶貴時間。