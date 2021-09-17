禾馨診所驗疫苗抗體恐挨罰 北市議員批惡法籲柯文哲三思

網紅四叉貓「劉宇」日前請禾馨診所檢驗施打高端疫苗後的抗體，但北市衛生局認為此舉可能違反《醫療法》，若民眾檢舉可罰5萬到25萬。北市議員汪志冰、鍾小平、游淑慧和羅智強今日質詢時指出，民眾檢測疫苗抗體是為了自身權益，反問市長柯文哲是否能法外開恩，也要求開放讓民眾自費檢查；柯回應「不是什麼傷天害理的事情」、衛生局長黃世傑則說「若違反相關規定還是有可能會開罰」。

劉宇在社群平台分享自己施打高端後15天的抗體報告，但數值偏低，還說是在禾馨診所檢驗與價格資訊。他在幾天內又陸續貼初期友人打高端後1個月後和AZ+莫德納混打抗體數值，都大約是劉宇的140倍。不過中央流行疫情指揮中心並未開放民眾自費檢測抗體，北市衛生局也說涉及違法就可能會開罰。

汪志冰表示，最近劉宇到禾馨診所做抗體測驗，結果收到CDC關切，問柯文哲和黃世傑「市民不能做嗎？他打高端不能測試嗎？」，黃世傑回應，目前禾馨並沒有在中央指定的機構裡面。

汪志冰接續問「所以他不行？只能在中央指定的機構檢測嗎？抗體檢測嗎？你們哪一條哪依款有規定？」，黃世傑說，中央當初為了機師專案，有指定12家醫院可以做檢查。

鍾小平說，劉宇打了高端疫苗後抗體很差，「從四叉貓變成三角貓，他怨言很多」，老百姓為了自己的權益到禾馨診所檢驗抗體，到底柯市府的態度是要說服中央不罰，還是依法罰5萬到25萬？

黃世傑說，依照《傳染病防治法》跟《醫療法》，若醫療院所不是中央指定的醫院，或收費標準沒有經過北市衛生局核定，向民眾收費就是違法的。且中央流行疫情指揮中心8月30日有來函衛生局要求查清相關事實，若違反相關規定是有可能會開罰的。

鍾小平問「有法外施恩機會？」，柯文哲表示「要回去查查看，診所能不能做檢查，他如果是自費做檢查，也不是什麼傷天害理的事情，這有時候就太...」。

鍾小平表示，法律不外乎人情，「何況這是惡法，這是無能顢頇中央政府搞的事情，疫苗自救運動，請市長局長三思」。

游淑慧說，國外不少國家都在鼓勵民眾去檢驗抗體，因為打了疫苗，可能還是有5%民眾沒有抗體，「我打了到底有沒有抗體，是高端還是雲端」，不知道中央為何不准市民去檢驗，還只能在12家醫事機構，但北市仁愛醫院也在其中，到底只有對機組人員開放，還是一般民眾也能去驗？黃世傑回應「目前只對機組員」。

黃世傑解釋，因為這是自費的部分，所以就像PCR一樣，中央也有指定醫院，非指定醫院就不能做。游淑慧說，仁愛醫院既然可以驗抗體，開放給台北市民自費檢驗到底可不可以？為什麼中央不開放市民可以驗？合理嗎？

柯文哲說，一般要申請健保我們才會管制，自費費用也要經過衛生局核定。游淑慧認為，北市府應該要考慮自費讓民眾檢驗。黃世傑承諾「我們會回去研議」，柯文哲說「自費項目核准後就可以做」。