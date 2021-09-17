員警淪爲隔板糾察隊 柯文哲：這太擾民抽查就好

7月27起降級為二級警戒，指揮中心宣布室內用餐指引規定，北市從嚴辦理。台北市長柯文哲在議會質詢，市議員鍾沛君指出，大安區川菜名店配合指引，仍遭惡意檢舉，3天就累積被檢舉5次，均為合格，卻無法換來平靜，員警淪為隔板糾察隊。柯文哲也說，這是擾民了，抽查就好。

鍾沛君表示，餐飲業苦撐之際，卻有人濫用110，大安區這家川菜名店配合指引，仍遭惡意檢舉，光是本月11、14、15三天就累積被檢舉5次，均為合格，店家苦不堪言，照規上門的值勤員也很無奈，肩負治安重責大任，卻淪為隔板糾察隊。

鍾沛君表示，根據商圈統計，三級警戒期間，台北東區歇業、停業店家逾190家，還在營業且守規定的業者更應受到合理的保障。柯市長曾說，中央的隔板政策「這一聽就知道執行上有困難」，北市把關疫情之際，是否也該精進執法作為。

柯文哲說，對於疫情期間，他自己看大部分餐廳有遵守。至於被檢舉案，副市長黃珊珊也指出，她有接獲檢舉，但110不是1999，沒有double check。