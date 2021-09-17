動物之家爆量收容近2倍 議員批北市府「帶頭違法」

依據《特定寵物業管理辦法》規定，業者需提供法定空間飼養寵物，確保動物權益。議員楊靜宇指出，目前北市動物之家有爆量問題，甚至一籠內還收容了5隻流浪犬，明顯帶頭違法，沒有依照標準收容；市長柯文哲說，中繼動物之家會擴大收容範圍，新址仍在尋找。

根據法規，若業者收容寵物，23公斤以上每1坪空間只能收容1隻、9公斤到22公斤為2隻、9公斤以下3隻。楊靜宇表示，北市動物之家法定收容數量，犬隻為450隻、貓為160隻，但截至9月16日，犬有685隻，約超收1.5倍、貓303隻，超收約1.9倍。

楊靜宇說，他實地訪查時，發現一籠動物，裡頭有黑的、黃的、白的，一次收容5隻，在弱肉強食下，有些犬隻永遠吃不到飼料，反問柯「我們是動物友善城市嗎？」，北市動物之家明顯帶頭違法，北市府完無法做到合法收容數。

柯文哲回應，他知道動物之家有收容爆量的問題，有時候會在籠內多放幾隻狗，目前正在興建中記動物之家，擴大收容範圍。不過楊靜宇卻說，中繼動物之家的收容數量和舊的差不了多少，問題根本不會解決。

柯文哲說，現在動物之家因為蓋在垃圾山上，處理垃圾1立方公尺就要1萬元，最近在思考動物農莊、休閒農場等，看能不能找到保護區比較打的地方。

楊靜宇指出，現在新的動物之家需要挖垃圾山，是為了建置地下室，提供停車、救援對辦公室和檢疫隔離區，但這3個建設都可以在周邊找到替代場所。而且動物之家是鄰避設施，其他縣市甚至發生民眾圍場抗議。

楊靜宇說，現在找新址很困難，批柯文哲「把動物之家的鍋甩給下一任市長」，且動物之家應該是「動物轉運站」，提供民眾領養，還有上百位志工會協助照顧，若把新址選在更偏僻的地方，恐適得其反，「要考慮到他們的交通狀況」，否則蓋再多動物之家都不夠用。

楊靜宇最後表示，希望柯文哲可以考慮收回成命，在原本新選的垃圾山上興建動物之家，不挖地下室，把垃圾處理費省下，依照5.8億預算興建，盡快在2024年完工，解除動物收容爆量問題。