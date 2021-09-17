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北市國小作業簿傳異味 教育局：全面回收再送檢

中央社 / 台北17日電

有家長反映，台北市國小作業簿有異味，懷疑甲醛超標。教育局今天表示，有接獲部分家長反映，雖廠商檢驗報告合格，為求謹慎，已要求重驗，若是甲醛超標，依合約廠商須回收。

民進黨籍北市議員李建昌接獲陳情，有家長在臉書（Facebook）社團反映，就讀大安區某國小的小朋友使用作業簿時出現頭暈等狀況，其他家長自行檢測作業簿，發現作業簿甲醛濃度疑過高。

李建昌說，家長抱怨，曾通報北市教育局，教育局卻僅向印刷廠調資料，檢驗結果當然會合格，但家長已人心惶惶，教育局應盡快釐清、送驗，若作業簿真的含有化學物質也應回收。

台北市教育局國小教育科長鍾德馨對此回應，有接獲家長反映國小生的硬筆書法生字練習作業簿出現味道過重狀況，經詢問廠商，廠商提供檢驗報告都符合規定，但為求謹慎，已要求所有版本的作業簿全部再次送驗。

鍾德馨說，與廠商採購合約有規範，後續檢驗若發現有甲醛超標等狀況，依合約，廠商必須要回收且重新發送作業簿。

至於作業簿為何出現異味，他表示，可能是因存放地點不太通風等狀況所影響，但因廠商提供檢驗報告都合格，還是要依專業機構檢驗結果，才能確定是否有甲醛超標等狀況，若檢驗結果出爐，也會對外說明。

甲醛 教育局 北市

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