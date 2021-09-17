中秋將至 關懷列車贈士林北投弱勢生禮金、香柚
新冠疫情衝擊各行業，中秋連假前，為讓低收及中低收入學生歡度中秋佳節，帝篁國際公益平台捐助人康橋高中畢業生吳育緹、知名藝人簡沛恩、育達校友會長賴永龍、北市議員潘懷宗等，共同致贈66萬元給各校低收入戶及中低收入戶學生，每人獲贈中秋禮金及香柚。
這場新冠疫情造成多行業、多市民收入頓減，尤其原本就是低收入以及中低收入戶家庭。中秋佳節將至，為讓台北市士林區及北投區低收入戶及中低收入戶學子歡度中秋團圓佳節，帝篁國際公益平台等共同致贈總計66萬元中秋節禮金。
天母國小前廣場今天舉辦捐贈活動，潘懷宗表示，帝篁公益平台將於近期設立「素雲生命教育慈善基金會」，持續宣導發揮愛心、推動公益、健康生活、愛護地球和尊重生命的各項教育宣導活動。
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