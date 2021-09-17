快訊

政院「3+11」調查報告：沒書面記錄不影響決策有效和適法性

不當1、2、6邊緣人 300萬份藝FUN券登記1次、最高抽4次

中秋將至 關懷列車贈士林北投弱勢生禮金、香柚

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
為讓台北市士林區及北投區低收入戶及中低收入戶學子歡度中秋團圓佳節，帝篁國際公益平台等共同致贈總計66萬元中秋節禮金。圖／北市議員潘懷宗辦公室提供
為讓台北市士林區及北投區低收入戶及中低收入戶學子歡度中秋團圓佳節，帝篁國際公益平台等共同致贈總計66萬元中秋節禮金。圖／北市議員潘懷宗辦公室提供

新冠疫情衝擊各行業，中秋連假前，為讓低收及中低收入學生歡度中秋佳節，帝篁國際公益平台捐助人康橋高中畢業生吳育緹、知名藝人簡沛恩、育達校友會長賴永龍、北市議員潘懷宗等，共同致贈66萬元給各校低收入戶及中低收入戶學生，每人獲贈中秋禮金及香柚。

這場新冠疫情造成多行業、多市民收入頓減，尤其原本就是低收入以及中低收入戶家庭。中秋佳節將至，為讓台北市士林區及北投區低收入戶及中低收入戶學子歡度中秋團圓佳節，帝篁國際公益平台等共同致贈總計66萬元中秋節禮金。

天母國小前廣場今天舉辦捐贈活動，潘懷宗表示，帝篁公益平台將於近期設立「素雲生命教育慈善基金會」，持續宣導發揮愛心、推動公益、健康生活、愛護地球和尊重生命的各項教育宣導活動。

中秋節 低收入戶 疫情

延伸閱讀

中秋將至 桃護理師議員伴心智障礙弱勢彩繪文旦

「虎埤泛月」迎中秋！ 壽星免費遊台南虎頭埤

中秋假期高雄風景區設交管 南橫、藤枝禁止進入

讓外籍生也能感受中秋團圓 義守大學發月餅及文旦

相關新聞

北市國小書法練習本疑驗出甲醛 議員爆:學生出現頭暈

台北市議員李建昌接獲陳情，今早有家長在小一聯盟臉書社團發文，指出自己念大安區公立小學4年級的孩子在書寫國語甲乙本硬筆書法...

北捷與群創合作 於西門打造首座開放式沉浸展演空間

群創光電（3481）大型商用影音牆與中光電智能雲服（CiCS） 攜手打造「Beyond Time 跨越時空」沉浸互動裝置...

員警淪爲隔板糾察隊 柯文哲：這太擾民抽查就好

7月27起降級為二級警戒，指揮中心宣布室內用餐指引規定，北市從嚴辦理。台北市長柯文哲在議會質詢，市議員鍾沛君指出，大安區...

動物之家爆量收容近2倍 議員批北市府「帶頭違法」

依據《特定寵物業管理辦法》規定，業者需提供法定空間飼養寵物，確保動物權益。議員楊靜宇指出，目前北市動物之家有爆量問題，甚...

北市警消僅6%打莫德納 王鴻薇質疑：第二類打去哪？

有300多萬國人苦等第二劑莫德納疫苗，台北市議員王鴻薇今指出，第二類官員的第二劑施打率卻已達65%，以台北市的警消人員來...

遭爆寄生北投會館改造豪華官邸 李文宗：細節不清楚

台北市長柯文哲任用他的高中同學李文宗擔任台北捷運公司董事長，不過被爆料涉嫌綁標，將北捷環狀線車站及機廠保全委外近5000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。