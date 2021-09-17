快訊

政院「3+11」調查報告：沒書面記錄不影響決策有效和適法性

不當1、2、6邊緣人 300萬份藝FUN券登記1次、最高抽4次

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市警消僅6%打莫德納 王鴻薇質疑：第二類打去哪？

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖／取自王鴻薇臉書
圖／取自王鴻薇臉書

有300多萬國人苦等第二劑莫德納疫苗，台北市議員王鴻薇今指出，第二類官員的第二劑施打率卻已達65%，以台北市的警消人員來說，僅約6%的人員打到莫德納，請問其他莫德納到底都打到哪裡去？

王鴻薇說，以台北市的警察和消防人員為例，第二劑接種率分別已達72.72%及94.5%，以施打劑次來統計，台北市警消人員總共施打了1萬6049劑次，其中施打莫德納的卻只有1077劑，僅占全部的6.7%。

王鴻薇指出，莫德納疫苗不足，中央口口聲聲說第二劑都優先打到第一線防疫人員身上，但把數據攤開來看，第一線警消能打到莫德納的根本少之又少，請問人民苦等的莫德納，到底都跑到哪些高官身上去？

王鴻薇表示，第一劑施打莫德納的民眾，早已超出美國、加拿大等國建議的間隔4周打第二劑，許多更是快要超出英國建議的最長12周，政府不敢公布名單，還想推高端混打，真的是拿人民的性命開玩笑。

王鴻薇 北市 莫德納疫苗

延伸閱讀

南韓催貨莫德納二劑僅6週 王鴻薇：台灣眼睜睜看二類打滿

藍四縣市基層打疫苗膨脹？王鴻薇反酸：感謝綠委肯定

19種對象若打高端死？王鴻薇批「陳時中你睡得著嗎？」

搭專機比一比？王鴻薇轟：郭董搶疫苗、蔡英文顧樁腳

相關新聞

北市國小書法練習本疑驗出甲醛 議員爆:學生出現頭暈

台北市議員李建昌接獲陳情，今早有家長在小一聯盟臉書社團發文，指出自己念大安區公立小學4年級的孩子在書寫國語甲乙本硬筆書法...

員警淪爲隔板糾察隊 柯文哲：這太擾民抽查就好

7月27起降級為二級警戒，指揮中心宣布室內用餐指引規定，北市從嚴辦理。台北市長柯文哲在議會質詢，市議員鍾沛君指出，大安區...

動物之家爆量收容近2倍 議員批北市府「帶頭違法」

依據《特定寵物業管理辦法》規定，業者需提供法定空間飼養寵物，確保動物權益。議員楊靜宇指出，目前北市動物之家有爆量問題，甚...

北市警消僅6%打莫德納 王鴻薇質疑：第二類打去哪？

有300多萬國人苦等第二劑莫德納疫苗，台北市議員王鴻薇今指出，第二類官員的第二劑施打率卻已達65%，以台北市的警消人員來...

遭爆寄生北投會館改造豪華官邸 李文宗：細節不清楚

台北市長柯文哲任用他的高中同學李文宗擔任台北捷運公司董事長，不過被爆料涉嫌綁標，將北捷環狀線車站及機廠保全委外近5000...

未審查先預告區段徵收 社子島自救會批「柯文哲獨裁」

台北市長柯文哲昨赴議會施政報告，提及社子島開發說「主要計畫、時程不變，要安置可以討論，但就是要在明年底前公告實施區段徵收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。