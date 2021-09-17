北市警消僅6%打莫德納 王鴻薇質疑：第二類打去哪？

有300多萬國人苦等第二劑莫德納疫苗，台北市議員王鴻薇今指出，第二類官員的第二劑施打率卻已達65%，以台北市的警消人員來說，僅約6%的人員打到莫德納，請問其他莫德納到底都打到哪裡去？

王鴻薇說，以台北市的警察和消防人員為例，第二劑接種率分別已達72.72%及94.5%，以施打劑次來統計，台北市警消人員總共施打了1萬6049劑次，其中施打莫德納的卻只有1077劑，僅占全部的6.7%。

王鴻薇指出，莫德納疫苗不足，中央口口聲聲說第二劑都優先打到第一線防疫人員身上，但把數據攤開來看，第一線警消能打到莫德納的根本少之又少，請問人民苦等的莫德納，到底都跑到哪些高官身上去？

王鴻薇表示，第一劑施打莫德納的民眾，早已超出美國、加拿大等國建議的間隔4周打第二劑，許多更是快要超出英國建議的最長12周，政府不敢公布名單，還想推高端混打，真的是拿人民的性命開玩笑。