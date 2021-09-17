顧學童安全 新北民代揪市政顧問捐防疫物資

新北市議員邱烽堯與新北市政顧問曾承逸，今攜手結合民間愛心與中華民國兒童課後照顧輔導協會，共同捐贈醫療級口罩與午餐隔板給學校，讓參加課後照顧學童能夠安心就學。

新北自上周幼兒園與板橋某社區大樓多名確診事件爆出群聚染疫，發現Delta病毒引起全民恐慌。邱烽堯說，雖然疫情趨緩陸續解封，但全球的疫情並沒有趨緩，甚至變種病毒到處肆虐，學童尚未施打疫苗，防疫保護的迫切性更顯重要。

曾承逸說，學校開學後課後社團也陸續開課，老師是第一線校園防疫人員，肩負保護學童防疫工作的重任，因此集結民間力量及中華民國兒童課後照顧輔導協會提供防疫物資，使參加課後照顧及課後社團的學童們有更好的安全保護。

邱烽堯表示，希望各界企業團體一同響應，主動積極關懷並瞭解學童需求。中秋連假之後，師生回歸校園，防疫更是不可忽視的重點，政府也有責任照顧好民眾，讓孩子們可以上課安心、家長放心，盡快回歸正常生活。