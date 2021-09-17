北市國小書法練習本疑驗出甲醛 議員爆:學生出現頭暈

台北市議員李建昌接獲陳情，今早有家長在小一聯盟臉書社團發文，指出自己念大安區公立小學4年級的孩子在書寫國語甲乙本硬筆書法簿，每每出現頭暈問題，有家長用專業工具檢測，竟出現相當濃度的甲醛。北市教育局表示，會將書法簿再送化驗一次。

李建昌質疑，為何由市府花3百多萬辦理採購招標的案子會出現此一問題？重點是教育局明明還沒掌握狀況，就先否認，說不是甲醛，但家長實測，就是驗出HCHO(甲醛)0.3PPM到0.47PPM。有家長忍不住提醒，PO出曬書照增加書本通風加速甲醛揮發，但也有家長說效果不彰，甲醛殘留的狀況仍然嚴重。

社團家長抱怨，過去兩週前曾通報教育局，但教育局只是向印刷廠調閱原料資料，結果當然全數合格，但現在家長人心惶惶，教育局應盡速釐清、送驗，若真有殘留過量有毒物質的教科書、習字簿就應盡速回收，他提醒教育局應回去查看當初的採購合約，是否針對教科書等印刷品殘留有毒物質一案訂定相關規範。

北市教育局表示，確實接到零星家長的反映此事，這次作業簿印刷是委外招標採購，印刷廠有出具SGS檢驗合格的證明，由於家長有反映，教育局已經將該批作業簿再化驗一次。