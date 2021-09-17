遭爆寄生北投會館改造豪華官邸 李文宗：細節不清楚

台北市長柯文哲任用他的高中同學李文宗擔任台北捷運公司董事長，不過被爆料涉嫌綁標，將北捷環狀線車站及機廠保全委外近5000萬招標案，一改過去20年來的最低標，破例改最有利標，還將北投會館員工宿舍，改建成自己的豪華官邸。對此，李文宗今受訪時僅回應「細節我不太清楚」。

台北捷運公司與群創光電合作，今天舉辦揭幕記者會，在西門捷運站打造「Metro Lab」開放式沉浸體驗展驗空間，副市長彭振聲與李文宗都共襄盛舉。

有關議員爆料他「寄生北投會館」，李文宗表示「我一個董事長不會管得這麼細」，還解釋捷運公司原本規劃要買宿舍，「是我喊停的、不要買」，強調這些都有紀錄。

李文宗說，捷運公司提出住北投會館，「我就尊重他們，董事長不會管得太細，細節我不太清楚」，不斷強調「沒事啦、這個沒事」。