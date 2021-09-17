未審查先預告區段徵收 社子島自救會批「柯文哲獨裁」

台北市長柯文哲昨赴議會施政報告，提及社子島開發說「主要計畫、時程不變，要安置可以討論，但就是要在明年底前公告實施區段徵收」，引自救會不滿，認為審查未通過就先射箭、再畫靶，不符程序正義，今早到北市府抗議。法務局長張治祥解釋，柯只是表達開發社子島立場，口氣上不是規定，而內政部去年也澄清，認可公益性與必要性，土地徵收審議小組仍審查中。

柯文哲昨前往台北市議會進行施政報告並被質詢，在提到社子島開發案時，公開說「主要計畫、主要時程不變，要什麼安置都可以討論，但就要在明年年底之前，區段徵收公告要實施」，卻引發社子島自救會不滿。

政大地政系教授徐世榮早上偕社子島自救會前往市政府1樓抗議，徐表示土地徵收程序都還沒開始，環評二階審查也還沒通過，土地徵收權責機關更非北市府，卻公開宣布社子島徵收一定要公開實施，痛批柯文哲是「有夠獨裁」。

徐世榮表示，北市負現階段根本沒有提出社子島的「區段徵收計畫書」，所需進行的必要性和公益性審查也還沒進行，反問「我們還是民主憲政國家嗎？人民能接受獨裁作風嗎？」，強力譴責柯文哲違憲獨裁的做為。

對此，張治祥解釋，柯文哲昨天的說法，只是表達北市府立場，希望在主要計畫、期程不變的情況下，對社子島鄉親有個交代，強調口氣上不是規定，因為市府沒辦法規定什麼時候要徵收，現在目標就是希望明年底能公告區段徵收。

張治祥說，在公告之前還有好幾個計畫要通過，首先就是環評，已經走了快6年，就盼今年能告一段落，內政部還有2個關卡要審查，一是區段徵收的範圍和發還抵價地比例，已呈報1年多正在審查，二是區段徵收計畫。

張治祥表示，柯市長昨天是希望明年底可告一段落，才有機會讓下一任市長繼續下去，否則有可能一切重來，北市府立場是一定會做到逐戶安置，不是獨裁、不民主、皇帝可以規定。