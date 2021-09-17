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莫德納抵台 北市重啓第二劑苗接種預約系統
莫德納疫苗即將抵台，台北市為供長者順利接種第二劑莫德納疫苗，將於9月18日明天上午9時重啟台北市新冠肺炎COVID-19疫苗接種預約系統，提供設籍台北市75歲以上長者與65歲以上原住民，且已於7月9日前施打第1劑莫德納的長者預約，並會盡速安排接種。
台北市長柯文哲上午主持防疫會議，也特別強調，因莫德納疫苗還不准混打，中央還沒有開放，才供已於7月9日前施打第1劑莫德納的長者預約。
市府表示，預約時間為9月18、19日上午9時至下午5時，預約對象為設籍北市75歲以上(1946/12/31前出生）及原住民65歲以上(1956/12/31前出生），且已於7月9日前施打第1劑莫德納的民眾。由於中央配發的疫苗量有限，未設籍本市之75歲以上長者，需待疫苗量補足後另行通知。
由於之前接種疫苗，北市府不限台北市籍，但這次卻設限，對此，副市長蔡炳坤指出，因中央撥的疫苗數量沒很充裕 ，因此先接種設籍台北市的長者，之後再看數量，一些有數位落差和非設籍者，會再衡量疫苗情況，再以過去的通知或電話登記方式，依願意做處理。
蔡炳坤表示，符合年齡資格且設籍台北市者，大概是3萬7千多人，沒有設籍約1萬人，數量已經超過中央配發疫苗數量，所以分二階段做預約，系統可以讓長者自主選擇在住家附近的時間地點接種。北市共有247間診所和12區的聯醫門診部，地點共有259處可做選擇。
蔡炳坤指出，市府手中都有白名單，因此會透過簡訊通知長者，沒有接到通知，可能是當初接種時沒有留手機號碼，但沒關係，只要符合資格都可以去預約，名單市府都會知道。
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