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新北獲捐6400份待用餐 助雙和社福中心幫弱勢
新北推動好日子愛心大平台待用餐後，中華天使心身障才藝展演協會響應也捐出45萬元，可提供6400份待用餐，餐卷將授權給雙和社福中心，只要有需要民眾持著餐券，就可到中和區景新街449號豪美自助餐店取得一份便當。
天使心身障才藝展演協會理事長林碧珠說，今年因為疫情關係，許多課程訓練及演出紛紛暫停，考量弱勢民眾受到疫情的衝擊，理監事決議將經費45萬元轉挹注待用餐計畫，並連結豪美自助餐店，交由雙和社福中心執行。
豪美自助餐老闆黃嘉霖說，他經營自助餐已18年，也希望可以回饋在地，天使心身障才藝展演協會來商談，他決議以優惠方式提供待用餐，凡持有餐券者，會由工作人員幫忙打理一份豐盛的便當。
新北社會局副局長許秀能表示，新北市自8月25日推動待用餐以來，截至9月16日止，有1003餐飲店家提出申請，經審核通過上架eFOOOD待用餐平台的有730家，全市29區皆有分佈，方便弱勢民眾就近取餐。
許秀能說，天使心身障才藝展演協會是額外連結豪美自助餐店響應，有特別設計兌領餐券，至於其他在eFOOOD平台上的待用餐店，不須餐券，只要生活有需求者即能前往領取，但每天有固定供應餐數。
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