快訊

7成民眾反對竹竹苗合併？ 高虹安指出「關鍵原因」

新北邀北部縣市聯合水污染操演 強化跨區應變能力

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
稽查員現場進行污染蒐證。圖／新北市環保局提供
稽查員現場進行污染蒐證。圖／新北市環保局提供

為提升水體污染事件應變能力，新北今舉辦聯合水污染操演活動，並邀集北部多縣市和地方警消公所等參與，模擬不法廠商利用雷雨時排放50公噸汙油，環保局快速聯絡及應變的過程，場面相當逼真，全力搶救遭污染的水環境。

新北今在蘆洲微風運河舉辦「110年度水體污染緊急應變實兵演練」，邀集台北、基隆、桃園、新竹縣市和地方警消公所等10個單位，情況相當逼真，希望藉此宣導正確災害搶救防治觀念，強化跨區應變能力。

環保局說明，此次演練模擬不法廠商利用午後雷陣雨，排放約50公噸污油流至洲仔尾溝沿岸，導致河面烏黑一片及惡臭飄散，環保局在接獲通報後立即採取應變措施，成立河川油污染緊急應變中心，並出動80人、車輛6輛、船隻1艘、河川型攔油索、捲狀吸油棉及高壓沖洗機等應變裝備。

環保局指出，此次三大操演重點為油污圍堵、區域通報、災後復原監控，在發現50公噸污油後，啟動二級水污染事件應變，成立應變中心、派駐指揮官、召集警消及公所等聯合應變，並在之後透過河川污染防治管理系統通報北區聯防體系等周邊縣市支援，最後派出攔油索、汲油器、高壓沖洗機、吸油棉等器材進行油污、水質採樣、事故蒐證作業及執行岸際區域油污染清除工作。

環保局副局長朱益君表示，災害搶救工作除必須協調整合各轄區、跨區政府及民間團體資源外，也需熟稔緊急應變處理的相關程序及設備操作，才能將生命財務等損失降到最低，期望大家一起為防災及環境保護多一份努力及關懷，為水環境築起一道強而有力的防護網。

應變小組進行岸際油污清除處理。圖／新北市環保局提供
應變小組進行岸際油污清除處理。圖／新北市環保局提供
新北110年度水體污染緊急應變實兵演練，集結台北、基隆、桃園、新竹縣市和地方警消公所等單位，模擬不法廠商偷排廢油。圖／新北市環保局提供
新北110年度水體污染緊急應變實兵演練，集結台北、基隆、桃園、新竹縣市和地方警消公所等單位，模擬不法廠商偷排廢油。圖／新北市環保局提供

新北 桃園

延伸閱讀

新北幼兒園負責人估9月5日前染疫 不排除環境感染

幼兒園新增1例為第2層接觸者 新北：檢討防疫指引

憂新北幼兒園長成破口 當地里長爆：有住戶也只隔離7天

新北開放內用政策緊急煞車？ 侯友宜：仍會開放

相關新聞

社宅開戰 陳智菡：營建署官員濫用公家新聞稿搞鬥爭

社宅議題柯文哲槓中央、「全面開戰」。北市府發言人陳智菡也痛批，內政部營建署9月15日的新聞稿，指北市突停社宅，北市不興辦...

北市8月底已與遠雄協商大巨蛋 預計年底前完成

台北市長柯文哲下午赴市議會進行施政報告，針對議員李慶元質詢大巨蛋啟用時程，柯文哲說，契約沒有重談前，市府不會發給使用執照...

為社宅蓋不蓋槓中央 北市議員：柯文哲政見跳票應道歉

台北市長柯文哲日前公開提到「若公宅繼續蓋下去會債留子孫」引議論，還為此槓上中央。北市議員阮昭雄今天質詢時，反問柯「中央要...

嗆其他縣市「假掰」仍禁烤肉 議員批柯文哲自打臉

台北市政府日前宣布河濱公園禁止烤肉，但市長柯文哲在其他縣市宣布禁止烤肉時公開說「假掰」，台北市議員洪健益今天表示，比別人...

北市府：大巨蛋案權利金談判 擬年底完成

台北市副市長黃珊珊今天說，已跟遠雄討論大巨蛋案的營運權利金及超額權利金，營運權利金要以營業額為比例，雙方仍在討論，預計年...

1500元敬老儲值金與敬老金不同？柯文哲：不保證以後都給

台北市今年將發1500元敬老儲值金，以悠遊卡儲值送給老人，台北市長柯文哲下午赴議會進行施政報告，議員潘懷宗問柯文哲，15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。