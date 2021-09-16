新北邀北部縣市聯合水污染操演 強化跨區應變能力

為提升水體污染事件應變能力，新北今舉辦聯合水污染操演活動，並邀集北部多縣市和地方警消公所等參與，模擬不法廠商利用雷雨時排放50公噸汙油，環保局快速聯絡及應變的過程，場面相當逼真，全力搶救遭污染的水環境。

新北今在蘆洲微風運河舉辦「110年度水體污染緊急應變實兵演練」，邀集台北、基隆、桃園、新竹縣市和地方警消公所等10個單位，情況相當逼真，希望藉此宣導正確災害搶救防治觀念，強化跨區應變能力。

環保局說明，此次演練模擬不法廠商利用午後雷陣雨，排放約50公噸污油流至洲仔尾溝沿岸，導致河面烏黑一片及惡臭飄散，環保局在接獲通報後立即採取應變措施，成立河川油污染緊急應變中心，並出動80人、車輛6輛、船隻1艘、河川型攔油索、捲狀吸油棉及高壓沖洗機等應變裝備。

環保局指出，此次三大操演重點為油污圍堵、區域通報、災後復原監控，在發現50公噸污油後，啟動二級水污染事件應變，成立應變中心、派駐指揮官、召集警消及公所等聯合應變，並在之後透過河川污染防治管理系統通報北區聯防體系等周邊縣市支援，最後派出攔油索、汲油器、高壓沖洗機、吸油棉等器材進行油污、水質採樣、事故蒐證作業及執行岸際區域油污染清除工作。