社宅開戰 陳智菡：營建署官員濫用公家新聞稿搞鬥爭

社宅議題柯文哲槓中央、「全面開戰」。北市府發言人陳智菡也痛批，內政部營建署9月15日的新聞稿，指北市突停社宅，北市不興辦中央將接手，營建署通篇新聞稿，完全罔顧事實。陳智菡說，她也想誠懇向次長花敬群諫言，「蛇蛇碩言，出自口矣，巧言如簧，顏之厚矣，為猶將多，爾居徒幾何？」

陳智菡表示，營建署官員高居廟堂之上，卻濫用公家新聞稿作為鬥爭工具，威信蕩然。北市府嚴正抗議並要求立即更正，敬告營建署與次長花敬群，君子樹之，有錯就認，切勿閃躲避重就輕、一錯再錯。

陳智菡說，營建署「北市突停社宅」的說法，不僅毫無事實根據，且顯為蓄意抹黑，北市社宅興建計畫與進度，每半年均陳報予營建署。營建署明知所以，卻故意用「遺憾」、「接手」等詞彙，明示暗示北市意圖不作為。