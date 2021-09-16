快訊

日本能登半島規模5.2地震 最大震度近5級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社宅開戰 陳智菡：營建署官員濫用公家新聞稿搞鬥爭

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市府發言人陳智菡。本報資料照片
北市府發言人陳智菡。本報資料照片

社宅議題柯文哲槓中央、「全面開戰」。北市府發言人陳智菡也痛批，內政部營建署9月15日的新聞稿，指北市突停社宅，北市不興辦中央將接手，營建署通篇新聞稿，完全罔顧事實。陳智菡說，她也想誠懇向次長花敬群諫言，「蛇蛇碩言，出自口矣，巧言如簧，顏之厚矣，為猶將多，爾居徒幾何？」

陳智菡表示，營建署官員高居廟堂之上，卻濫用公家新聞稿作為鬥爭工具，威信蕩然。北市府嚴正抗議並要求立即更正，敬告營建署與次長花敬群，君子樹之，有錯就認，切勿閃躲避重就輕、一錯再錯。

陳智菡說，營建署「北市突停社宅」的說法，不僅毫無事實根據，且顯為蓄意抹黑，北市社宅興建計畫與進度，每半年均陳報予營建署。營建署明知所以，卻故意用「遺憾」、「接手」等詞彙，明示暗示北市意圖不作為。

北市 陳智菡 社宅

延伸閱讀

為社宅蓋不蓋槓中央 北市議員：柯文哲政見跳票應道歉

柯文哲為社宅開槓中央 內政部：已發包興建7,188戶

內政部指北市突停社宅 柯文哲震怒要「全面開戰」

拋「社宅民建民營BOT」 柯文哲：想找一兩塊工地試辦

相關新聞

為社宅槓內政部「全面開戰」 柯文哲嗆：出來道歉

台北市長柯文哲下午赴市議會進行施政報告，對於內政部發新聞稿指「遺憾北市暫緩興建社宅」，議員侯漢廷問柯文哲是不是有要向內政...

1500元敬老儲值金與敬老金不同？柯文哲：不保證以後都給

台北市今年將發1500元敬老儲值金，以悠遊卡儲值送給老人，台北市長柯文哲下午赴議會進行施政報告，議員潘懷宗問柯文哲，15...

「健康通行證」打滿兩劑可老人共餐 柯文哲：中央答應就發布

台北市長柯文哲今天赴議會施政報告，柯文哲說，台北通都弄好了，只要中央一答應，台北市馬上就可以發布健康數位通行證(疫苗護照）...

社宅開戰 陳智菡：營建署官員濫用公家新聞稿搞鬥爭

社宅議題柯文哲槓中央、「全面開戰」。北市府發言人陳智菡也痛批，內政部營建署9月15日的新聞稿，指北市突停社宅，北市不興辦...

北市8月底已與遠雄協商大巨蛋 預計年底前完成

台北市長柯文哲下午赴市議會進行施政報告，針對議員李慶元質詢大巨蛋啟用時程，柯文哲說，契約沒有重談前，市府不會發給使用執照...

為社宅蓋不蓋槓中央 北市議員：柯文哲政見跳票應道歉

台北市長柯文哲日前公開提到「若公宅繼續蓋下去會債留子孫」引議論，還為此槓上中央。北市議員阮昭雄今天質詢時，反問柯「中央要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。