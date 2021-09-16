北市8月底已與遠雄協商大巨蛋 預計年底前完成

台北市長柯文哲下午赴市議會進行施政報告，針對議員李慶元質詢大巨蛋啟用時程，柯文哲說，契約沒有重談前，市府不會發給使用執照，副市長黃珊珊則表示，8月23日已經開始與遠雄初步協商，預計年底前完成談判。

對於大巨蛋何時啟用？柯文哲說，他的態度從頭到尾不變，不能問他何時考試及格，要認真讀書來考試，不能說什麼可以用，要按標準該申請完工，弄好來申請使照。至於契約沒有重談前，使照不會發，這是最後一關，這一定會守住。

外界認為柯文哲明年卸任前，大巨蛋會啟用，李慶元也追問，目前與遠雄重新談判的進度？黃珊珊說，市府目前通過一筆預算，請財務公司提方案，8月23日開始與遠雄初步協商，年底前完成談判。

至於雙方共識差異最大、市府立場最堅持的是什麼？黃珊珊指出，主要是市府要求的營運權利金和超額的權利金， 營運權利金是依營業額比例，比例上仍有不同意見，這是要協商的內容；超額部分的權利金，因要拿出相當的百分比 ，這也要各界能接受，這市府會堅持。

李慶元指出，大巨蛋經營很重要的收入是辦大型演唱會，但目前法規不能開演唱會，如何克服？黃珊珊說，現在正在做避難層認定，在台建中心審查，將來辦演唱會要符合逃生規定。