為社宅蓋不蓋槓中央 北市議員：柯文哲政見跳票應道歉

台北市長柯文哲日前公開提到「若公宅繼續蓋下去會債留子孫」引議論，還為此槓上中央。北市議員阮昭雄今天質詢時，反問柯「中央要給予協助為什麼要生氣？」，柯稱中央在「帶風向」，不過阮昭雄認為，7年前的政見，如今跳票，難道不用清楚說明，做不到就跟台北市民道歉。

阮昭雄問柯文哲到底還有沒有要蓋公宅，過去甚至說「借錢都要蓋」，因為居住正義很重要，如今卻說因為債留子孫所以打算先暫停不蓋。

柯文哲說，現在如果要蓋，裡面有很多規則要改，包括設計圖、物業管理都沒有做完整規劃，強調「蓋是一定會蓋」，但裡頭的內容要大幅更改。柯說以前蓋公宅沒有把長期的成本計算清楚，如果不解決，自償性計算會出問題。

阮昭雄問「中央有提到說會給予協助，為什麼要生氣？」，柯文哲說「就是帶風向」，不過阮昭雄回嗆「哪有帶風向、認知作戰？」，就事論事針對政策質疑柯文哲很正確，這是7年前選舉重要的政見之一，現在跳票，難道不用清楚告訴選民無法續做，做不到就要跟市民道歉。

柯文哲表示，以前公宅沒有大規模興建，如果要永續經營，有很多內容都要更改，中央如果要協助也可以。阮昭雄說，過去防疫時不讓王必勝協助，現在蓋公宅也不讓內政部次長花敬群幫忙。柯文哲回應「我昨天就吐槽他，你一棟都沒有蓋是在講什麼」。

阮昭雄說，市長給市民的承諾就是要做到，到底公宅蓋還是不蓋？柯文哲說「蓋是一定會蓋，目標5萬戶，但很多細節要改，還在思考要如何納入民間力量計畫民營試辦」，目前公宅興建還是要更有效率，不然營運成本太高了。

阮昭雄提到，年輕人很期待或許有天可以抽到公宅，結果看見新聞很緊張來陳情，代表年輕人或弱勢身分者還是有公宅需求。