廢棄漁網回收變「黃金」 淡水漁會成效卓著

為不讓廢棄漁網隨便丟棄造成環境污染，新北市政府與海保署攜手合作辦理廢棄網具回收再利用計畫，在淡水第二漁港漁人碼頭成立廢棄漁網具回收處理中心，淡水區漁會更鼓勵漁民將廢棄的漁網回收，已收購超過10噸廢棄網具，25%再製成塑膠原粒轉售給業者再利用，成效卓著。

淡水廢棄漁網具回收處理中心，裡頭堆放著許多的廢棄漁網，過去在海洋生態當中，這些廢棄漁網，往往都是海洋生物殺手，為了不讓廢棄漁網隨便丟棄，新北市政府與海保署攜手合作辦理廢棄網具回收再利用計畫，自4月22日起以每公斤15元的價格收購廢棄網具，同時向漁民宣導廢棄漁網具回收分類的方式及重要性，而廢棄漁網具回收處理中心，就在淡水淡水第二漁港，漁人碼頭當中。

淡水區漁會總幹事吳永寬表示，淡水區漁船作業形式以刺網、流袋網為主，漁民的網具因使用或放置老化與破損，過去因廠商不願回收，價格極低，而造成廢棄漁網堆置港區。因此網具回收再利用計畫，有25%轉售給再利用業者再製成塑膠原粒，可重生利用，截至目前為止已收購超過10噸廢棄網具，目標為累積收購30噸。

淡水區漁會總幹事吳永寬表示，漁民需將廢漁網具去除其它垃圾雜物後，再交由回收中心作細部清潔、分類，此外，為配合政府刺網實名制落實，漁會也鼓勵漁民將廢棄的漁網從海中帶回漁港期望藉由持續推動源頭減量，減少漁業廢棄物對海洋環境與生物的影響，減輕海洋垃圾負擔，落實環境保護，讓海洋生態得以永續，也透過廢棄漁網回收，強化漁民有效再利用的觀念。