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北峰國小週邊電桿林立 地方催地下化保安全

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區北峰國小週邊一整排的電桿就矗立在人行道，新北市議員張錦豪希望能夠進行電纜地下化。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區北峰國小週邊一整排的電桿就矗立在人行道，新北市議員張錦豪希望能夠進行電纜地下化。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區中興路、福德一路週邊，電線桿林立，其中在北峰國小週邊一整排的電桿就矗立在人行道上頭，影響景觀也阻礙通行，所以，今(16)日新北市議員張錦豪就邀請相關單位人員現場會勘，希望能夠進行電纜地下化。

中興里長蔡振國說，長期以來電線桿林立讓地方很困擾，最重要的是靠近北峰國小校門口，真的太危險了，因為，要修剪樹木也不方便，樹枝樹葉都纏繞在了電線上頭，尤其颱風大雨真的很危險，所以，希望能夠地下化，而針對要找配電箱的位置，也找了幾處地方，但是今天台電都不滿意，認為應該要想辦法電纜地下化，市容景觀變好，也更安全。

新北市議員張錦豪指出，在福德一路北峰國小側門沿線有一整排的電線桿，學童在行走的時候有安全上的疑慮，所以，今天請市府經發局、養工處、台電、公所等相關單位人員現場會勘研議，看看是不是可以找到適合放配電箱的位置。

張錦豪表示，今天看了幾處，台電提出因為要放的地方位置太遠，那目前在學校週邊有找了幾處凹槽的地方，請台電評估，會勘後也請台電、經發局一個禮拜的時間再找找看看還有沒有更適合的地方放置配電箱，儘快進行電纜地下化，讓學童的上放學更安全。

台電 汐止

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