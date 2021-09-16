大樹佔路車禍頻傳 淡水自強路終移樹進行拓寬

新北市淡水區福德里自強路到221號前，會被這一棵突出的大樹擋掉將近一線車道的空間，加上自強路車流量大，過去也造成許多嚴重車禍。經區公所將樹木移植之後，就會立即進行瓶頸道路拓寬工程，將會把自強路做的更順暢。

工程人員正在小心翼翼的將樹木準備進行移植工程，位在新北市淡水區，福德里自強路221號淡水農會前方，過去這裡是一條瓶頸道路。

福德里長郭清泉表示，自強路雙向共兩線車道，但一到農會前方這裡，就會被這一棵突出的大樹擋掉將近一線車道的空間，加上自強路車流量大，過去也造成許多嚴重車禍。

由於這段路原本相當狹小，公車也會有停靠站，導致車流受阻，更危險的是夜晚視線昏暗會有安全問題。

福德里長郭清泉說，由於這一塊20坪大小的土地，是私人持有，在經過市議員蔡錦賢以及新北市政府的協調之後，終於達成協議，由市府將土地徵收，並且進行樹木移植到其他地方安置，才能夠將這條道路恢復原有的路幅寬度。

淡水區長巫宗仁表示，這次樹木移植之後，就會立即進行瓶頸道路拓寬工程，將會把自強路做的更順暢。

福德里長郭清泉說，從他爭取協調這段瓶頸道路拓寬也已經十多年，現在終於完成，也希望還給用路人安全的道路環境。