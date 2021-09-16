宣導汽燃費趣味化 蘆洲監理站變身可愛公鹿人

為了讓冷冰冰的政令宣導，可以用趣味可愛的方式，更貼近市民，公路總局蘆洲監理站員工身穿可愛的公鹿裝扮，來到遊客非常喜愛的淡水老街，並以大聲公沿街宣導，提醒車主儘速繳納汽燃費，可愛的模樣果真吸引不少目光。

蘆洲監理站站長許芳祥表示，為了擴大宣導作為，蘆洲監理站到淡水老街宣導，呼籲110年度尚未繳納汽(機)車燃料費的車主儘速繳費。當日由可愛「公鹿人」，以吸睛、活潑的方式發送宣導單，並以大聲公沿街宣導，提醒車主儘速繳納，如逾期仍未繳費，將被處以新臺幣300元以上3,000元以下罰鍰。

現場可愛的公鹿人還會送非常實用的贈品，公鹿人的裝扮是取自公路總局的斜音來做為發想，同仁身上的裝扮相當到位。

蘆洲監理站站長許芳祥表示，過去的都是用冷冰冰的政令宣導方式，不夠貼近市民，因此希望用這麼可愛溫暖的公鹿人吸引大家注意，歡迎大家申請電子繳款單手機安裝「監理服務APP」，進行線上查詢及繳納歡迎大家多加申請利用。