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嗆其他縣市「假掰」仍禁烤肉 議員批柯文哲自打臉

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
議員洪健益批柯文哲晚2周宣布政策卻又和其他縣市一模一樣禁止河濱烤肉才假掰。圖／翻攝北市議會直播
議員洪健益批柯文哲晚2周宣布政策卻又和其他縣市一模一樣禁止河濱烤肉才假掰。圖／翻攝北市議會直播

北市政府日前宣布河濱公園禁止烤肉，但市長柯文哲在其他縣市宣布禁止烤肉時公開說「假掰」，台北市議員洪健益今天表示，比別人晚公布2週，結果政策內容和其他縣市一模一樣，批柯文哲「你現在不就是假掰嗎？」還說「既有今日，何必當初」。

洪健益質詢時問現在台北市中秋節的烤肉政策為何？柯文哲說，重點不是烤肉，只要依照群聚原則，室內1.5公尺、室外1公尺，室內如果要群聚吃飯，就是要梅花座或隔板。

洪健益再問「所以到底是可以烤肉還是不能烤肉？」「騎樓到底能不能烤肉？」；柯文哲回應，如果是一個人自己在屋頂烤肉沒人會管，但一堆人在屋頂或廟埕脫口罩吃飯就不行，而台北市民平常也沒有在騎樓烤肉，只能說不合時宜。

洪健益指出，目前台北市政府針對中秋節烤肉完全沒有明確政策，柯文哲僅回「很多事情就是原則知道清楚，不需要去拘泥細節」。

「你現在不就是假掰嗎？」洪健益提到，烤肉政策就如同北市和其他縣市猜拳一樣，比別人慢出，可以輸別人，烤肉政策和其他早公布的縣市一模一樣，沒有差異，感嘆「既有今日，何必當初」。

柯文哲解釋，9月22日才中秋節，9月8日做決定會很困難，所謂新常態精神就是要有應變能力、風險管理和保險概念，如果有人現在問跨年要不要舉辦，「誰曉得」，如果要猜2周以後的狀況，只好採取保守策略，都不要做，但對經濟影響很大。

洪健益表示，疫情不結束影響都很大，但中秋連假將至，台北市民無所適從，他舉台南為例，喊出「在家吃火鍋也很潮，家人自己吃」，呼籲柯文哲要把烤肉政策方向講清楚，不要「前面罵別人，今天打臉以前的柯文哲」。

烤肉 柯文哲 北市 疫情

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