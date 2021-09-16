北市府：大巨蛋案權利金談判 擬年底完成

台北市副市長黃珊珊今天說，已跟遠雄討論大巨蛋案的營運權利金及超額權利金，營運權利金要以營業額為比例，雙方仍在討論，預計年底前完成談判，且會堅持市府立場。

市長柯文哲下午赴台北市議會進行施政報告，北市府各部會首長列席；新黨籍北市議員李慶元質詢提問北市府與遠雄協商大巨蛋案狀況。

黃珊珊對此答詢，已聘請財務顧問公司提相關方案，8月23日跟遠雄初步協商，9月13日有開協調會，因雙方對內容有不同意見，會持續協商。

黃珊珊說，協商過程有提到營運權利金及超額權利金，北市府提出營運權利金應以營業額為比例，這部分雙方有不同意見，至於超額權利金百分比部分，要求應訂定外界可接受範圍，協商過程會堅持市府立場。

李慶元質詢時提到，大巨蛋可能在柯文哲卸任時啟用。柯文哲指出，大巨蛋案就是依標準程序執行，遠雄先處理該完工、該通過的部分，才能跟北市府申請使用執照，且未重談契約前，不會核發使照，因核發使照是最後一關，他會守住。

台北市議會去年決議，北市府應公開與遠雄談判大巨蛋案議約狀況，且權利金不得為零，若增加權利金及回饋方案，都要跟市議會報告，才可核發使照。北市體育局後續編新台幣350萬元權利金評估費，聘顧問公司協助分析遠雄投資執行計畫書，將作雙方議約依據。