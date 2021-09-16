聽新聞
test
0:00 / 0:00
1500元敬老儲值金與敬老金不同？柯文哲：不保證以後都給
台北市今年將發1500元敬老儲值金，以悠遊卡儲值送給老人，台北市長柯文哲下午赴議會進行施政報告，議員潘懷宗問柯文哲，1500元敬老儲值金，與被停發的重陽敬老金有何不同，柯文哲說，今年因配合疫情紓困振興，不是保證以後都給。
潘懷宗指出，市府發放1500元敬老儲值金，這與市府堅持不發的1500元重陽敬老金，有什麼不一樣？柯文哲說，今年只是把該給還發還，且今年疫情配合振興，他強調，政府最大支出還是補助健保費，今年因配合疫情紓困振興， 不是保證以後都給。
潘懷宗表示，市府另在敬老卡中的每月滙480點，沒用完的長者占九分之一，他問柯，月底結算能否延長？柯文哲說，市府政策邏輯是要老人活動、活動，強迫要動，所以是故意在月底結，而不是叫他們一年11個月不運動，這設計是要每個月不斷活動，對於是否將結算點數的時間延長？柯文哲說，目前不打算。
潘懷宗問柯，長者的1500儲值金，可直接領現金？柯文哲說，考量行政成本，拿敬老卡卡嗶，誰領都知道，既然北市已經E化，就以Ｅ化來處理，現在在台北市用悠遊卡很容易花錢，發現金的行政成本會高太多了。
至於1500儲值金可買東西，但480點敬老卡點數不能買東西？要如何擴大使用這480點？柯文哲說，政府發福利要有政策引導作用，這480點未來要建立銀髮經濟，例如樂齡運動中心的酷碰券，可以引導產業發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言