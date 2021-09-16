1500元敬老儲值金與敬老金不同？柯文哲：不保證以後都給

台北市今年將發1500元敬老儲值金，以悠遊卡儲值送給老人，台北市長柯文哲下午赴議會進行施政報告，議員潘懷宗問柯文哲，1500元敬老儲值金，與被停發的重陽敬老金有何不同，柯文哲說，今年因配合疫情紓困振興，不是保證以後都給。

潘懷宗指出，市府發放1500元敬老儲值金，這與市府堅持不發的1500元重陽敬老金，有什麼不一樣？柯文哲說，今年只是把該給還發還，且今年疫情配合振興，他強調，政府最大支出還是補助健保費，今年因配合疫情紓困振興， 不是保證以後都給。

潘懷宗表示，市府另在敬老卡中的每月滙480點，沒用完的長者占九分之一，他問柯，月底結算能否延長？柯文哲說，市府政策邏輯是要老人活動、活動，強迫要動，所以是故意在月底結，而不是叫他們一年11個月不運動，這設計是要每個月不斷活動，對於是否將結算點數的時間延長？柯文哲說，目前不打算。

潘懷宗問柯，長者的1500儲值金，可直接領現金？柯文哲說，考量行政成本，拿敬老卡卡嗶，誰領都知道，既然北市已經E化，就以Ｅ化來處理，現在在台北市用悠遊卡很容易花錢，發現金的行政成本會高太多了。