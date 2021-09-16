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新北開放內用政策緊急煞車？ 侯友宜：仍會開放

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
不少人擔心新北開放內用政策是否會緊急煞車。市長侯友宜今天表示，目前疫情在穩定控制中，仍會開放內用，但市府也會繼續不斷監測疫情，持續往好的方向走。圖／新北市新聞局提供
不少人擔心新北開放內用政策是否會緊急煞車。市長侯友宜今天表示，目前疫情在穩定控制中，仍會開放內用，但市府也會繼續不斷監測疫情，持續往好的方向走。圖／新北市新聞局提供

新北市某幼兒園群聚案新增1確診個案，市長侯友宜昨天才宣布今天起開放內用，不少人擔心新北開放內用政策是否會緊急煞車。侯友宜今天表示，目前疫情在穩定控制中，仍會開放內用，但市府也會繼續不斷監測疫情，持續往好的方向走。

台北市長柯文哲昨天表示，如果鴻海創辦人郭台銘要選總統，民調又超過他，他會支持；但若他的民調高起來，他也會去拜訪郭台銘、中廣董事長趙少康、新北市長侯友宜等人尋求支持。

侯友宜對此並未正面回應，只說現在大家都要好好努力做事，防疫過程中不要忘了振興跟紓困，新北振興加倍奉還，紙本加倍、數位加碼，希望新北市民促進消費，也希望台北市民來振興經濟。

新北市府預計推31萬份新北加倍券來刺激消費，民眾可用5千元的五倍券換取1萬元的新北加倍券，但連新北市總人口數十分之一都不到，被問及是否會有加碼的方案，侯友宜表示，新北加倍券是在帶動庶民基層經濟，這次受到最大傷害的是小吃、商圈、市場、旅宿、觀光業者，新北加倍券有機會可以來帶動消費經濟。

侯友宜說，雖然31萬份不會讓每個滿足，但有一定規模經濟量體，放在基層經濟體系，估計可以帶動200億元的商機，若都花在經濟基層的店家裡面，就可以恢復一部分量能，民眾要記得來抽加倍券，會盡量讓大家滿意。

侯友宜

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