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內政部指北市突停社宅 柯文哲震怒要「全面開戰」

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲日前說，北市社宅為怕債留子孫，要開始「停看聽」，檢討營運錯誤，內政部即表態願接手推動。圖為明倫社宅。圖／聯合報系資料照
台北市長柯文哲日前說，北市社宅為怕債留子孫，要開始「停看聽」，檢討營運錯誤，內政部即表態願接手推動。圖為明倫社宅。圖／聯合報系資料照

北市柯文哲日前說，北市社宅為怕債留子孫，要開始「停看聽」，檢討營運錯誤，內政部即表態願接手推動。台北市政府發言人陳智菡表示，內政部新聞稿標題是「台北市突停社宅」，柯文哲批評，公署帶頭造謠，既然民進黨政府不裝了，也沒必要對民進黨政府客氣，並震怒表示要「全面開戰」。

內政部營建署官網昨發新聞稿，標題是「台北市突停社宅 營建署：深表遺憾，中央將更積極興辦。」對此，台北市政府發言人陳智菡表示，柯認為，這是扭曲、是認知作戰，平時1450帶風向也罷，如今卻是在北市開完記者會澄清後一個小時，營建署還發這種新聞稿。

陳智菡表示，她拿著營建署的新聞稿向柯文哲報告，柯文哲批評，公署怎麼能發這種新聞稿、帶頭造謠，既然民進黨政府不裝了，也沒必要對民進黨政府客氣，就要把事實說出來，並震怒表示要「全面開戰」。

陳智菡表示，8月時，中央在記者會宣布社宅達成率幾乎過半，但其實中央的公宅只有興建中的317戶，已興建是0戶，都用「規劃中」灌水 ，連發包都沒有，公署帶頭造假，這就是柯文哲最生氣的地方，政治攻防可以，但不能欺騙人民。她批評，中央社宅灌水、公務機關發新聞稿帶風向，這都是欺騙人民。

北市 社宅 柯文哲

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