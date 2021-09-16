「健康通行證」打滿兩劑可老人共餐 柯文哲：中央答應就發布
台北市長柯文哲今天赴議會施政報告，柯文哲說，台北通都弄好了，只要中央一答應，台北市馬上就可以發布健康數位通行證(疫苗護照），以後打過兩劑疫苗的人會顯示「綠色」，打過一劑疫苗黃燈、沒有打過疫苗的為綠燈。這樣就能在北市建立健康通行證，例如打滿2劑疫苗的長者就能參與老人共餐。
柯文哲說，目前台北市22萬學生、8萬名公務員、50萬長者都有記名悠遊卡，算一算台北市有超過80萬人有記名悠遊卡，有這樣的基礎，一卡一通一付將成為台北市無現金交易的生態系統。至於環南市場與北農每天出入人多，目前每人都有記名悠遊卡，每天進出速度也快。
柯文哲說，台北通跟健保資料庫可以連結，以後打兩劑疫苗者就會顯現綠燈，打過一劑顯示黃燈，沒打過疫苗的就是紅燈，這樣在台北市很容易可以建立「健康通行證」，有這個的話，可以加速例如老人共餐，打滿兩劑就可以回來吃飯，不然沒這個設計的話，整個北市餐廳內用問題、很多居民活動無法執行。
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