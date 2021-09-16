為社宅槓內政部「全面開戰」 柯文哲嗆：出來道歉

台北市長柯文哲下午赴市議會進行施政報告，對於內政部發新聞稿指「遺憾北市暫緩興建社宅」，議員侯漢廷問柯文哲是不是有要向內政部「全面開戰」？柯文哲仍怒氣未消指出，看他們要不要出來道歉。

台北市長柯文哲14日出席公開活動時指出，社宅蓋到現在「需要停下來想想看」，外界質疑北市府要緩蓋社宅；事隔一日，柯文哲昨天在防疫記者會中澄清「沒有不蓋社宅」，但內政部卻於當天下午發新聞稿稱「遺憾北市暫緩興建社宅」。對於內政部發新聞稿一事，讓柯文哲大為震怒，揚言「全面開戰」。