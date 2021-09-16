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為社宅槓內政部「全面開戰」 柯文哲嗆：出來道歉

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
反駁停蓋社宅，柯文哲今天到市議會施政報告前回應媒體怒嗆表示「1450還會遮掩，政府竟帶頭說謊」。記者林俊良／攝影
反駁停蓋社宅，柯文哲今天到市議會施政報告前回應媒體怒嗆表示「1450還會遮掩，政府竟帶頭說謊」。記者林俊良／攝影

台北市長柯文哲下午赴市議會進行施政報告，對於內政部發新聞稿指「遺憾北市暫緩興建社宅」，議員侯漢廷問柯文哲是不是有要向內政部「全面開戰」？柯文哲仍怒氣未消指出，看他們要不要出來道歉。

台北市長柯文哲14日出席公開活動時指出，社宅蓋到現在「需要停下來想想看」，外界質疑北市府要緩蓋社宅；事隔一日，柯文哲昨天在防疫記者會中澄清「沒有不蓋社宅」，但內政部卻於當天下午發新聞稿稱「遺憾北市暫緩興建社宅」。對於內政部發新聞稿一事，讓柯文哲大為震怒，揚言「全面開戰」。

柯文哲下午答詢指出，內政部是製造假新聞、帶風向的機關，侯漢廷追問，是有心攻擊？還是分不清事實的傻子？柯文哲說，都有。至於「全面開戰」？柯文哲未正面回應，但他怒嗆中央，過去他們需要用網軍、用名嘴，要裝一下，現在都不裝了，政府帶頭做假新聞，這一定要譴責。至於如何因應？柯文哲說，看他們不要出來道歉。

台北市長柯文哲下午赴市議會進行施政報告。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲下午赴市議會進行施政報告。記者楊正海／攝影

柯文哲 社宅 內政部

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