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拋「社宅民建民營BOT」 柯文哲：想找一兩塊工地試辦
社宅爭議，台北市長柯文哲開槓內政部營建署，柯文哲今天赴議會施政報告，柯也拋出社宅民建民營，研議以50年BOT案社宅民建民營，柯文哲說，如果民建敢進來，代表財務一定是合理，若民建不敢進來，代表財務一定有問題，他想找一兩塊工地，作為公宅民建民營的試辦計畫，現在還在思考。
面對社宅爭議，柯文哲施政報告時，也再度譴責營建署，柯說，政府公署自己帶頭做假新聞，他什麼時候說過，台北市不蓋社宅？現在正在蓋的就有9千多戶，但公宅需要檢討，如果依照以前的方法，自償性有問題，包括租金怎麼訂？設計怎麼做？冷氣家電停車場怎麼做？
柯文哲說，他正在思考社宅民建民營可行性，以50年的BOT案推動社宅民建民營，想找一兩塊工地，作為公宅民建民營的試辦計畫，現在還在思考。
柯文哲說，社宅已經蓋一萬八千戶，還是需要思考一下，這個永續經營到底有沒有問題，包括租金怎麼訂？當然大家希望便宜，但要能永續經營，要民眾可負擔，還要政府可負擔，這樣才做得下去。
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