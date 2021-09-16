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北市擬推健康通行證 紅綠黃燈辨別接種完整度

中央社 / 台北16日電

北市柯文哲今天表示，只要中央點頭，北市可以馬上發布健康數位通行證，「台北通」App裡以紅黃綠燈標示有無打疫苗，綠色表示打完兩劑，可直接出入公共場所。

台北市長柯文哲下午至市議會進行施政報告。他表示「台北通」App與健保資料庫嫁接，只要中央點頭，北市可以馬上發布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）健康數位通行證。

柯文哲指出，完整打過兩劑疫苗將顯示綠燈、有打過的黃燈、沒打的紅燈，民眾若是綠燈可直接出入公共場所，否則就需要比較複雜的管理措施。

柯文哲指出，若不推行健康碼，餐廳內用、老人共餐、活動等會受到影響，而北市若做起來，相信全台灣都會跟進如此有效的門禁管制。

柯文哲並表示，簡易型機台一台約新台幣1萬多元、可刷悠遊卡，而一般機台約7萬多元，除了悠遊卡外還可刷台北通、身分證條碼，還可量體溫與測人數，方便實聯制管理。

另一方面，柯文哲提到關於興建社會住宅時指出，社宅政策還是應檢討，包含租金、內部設計等，目前提出計畫，思考工地未來是否可由民間建設及營運，若民間企業敢接手，代表相關財務沒問題，有考慮先找一處工地試辦，後續因思考社會住宅的永續經營，「民眾可負擔、政府也要可負擔。」

而民進黨籍市議員王世堅在柯文哲報告前先發言，並準備一只玩具魔戒送給柯文哲，王世堅呼籲柯文哲不要只想總統寶座和追逐權力。

柯文哲 北市 疫苗

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