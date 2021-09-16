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社子島爭議未解 柯文哲宣示：可討論但不准影響時程

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天宣示，「社子島主要計畫、主要時程不變，都可以討論，要什麼安置都可以討論，但就是要在明年年底之前，區段徵收公告要實施，大原則是這樣」。記者林麗玉／攝影
柯文哲今天宣示，「社子島主要計畫、主要時程不變，都可以討論，要什麼安置都可以討論，但就是要在明年年底之前，區段徵收公告要實施，大原則是這樣」。記者林麗玉／攝影

北市柯文哲任期僅剩一年3個月，重大施政的社子島開發案延宕，柯文哲今天宣示，台北市的社子島開發，他表明態度就是「都可以討論，但是不准影響時間」，柯說，「社子島主要計畫、主要時程不變，都可以討論，要什麼安置都可以討論，但就是要在明年年底之前，區段徵收公告要實施，大原則是這樣」。

柯文哲說，社子島的工作坊最近因璨樹颱風影響，時間被打亂掉，原則上是只要時程不變，主計畫不換，其他都可以討論。

至於柯文哲的亮點施政東西區門戶計畫，柯說，目前雙子星大樓都已經簽完約，但因最近鋼筋等物料漲得太多，廠商正在考慮最佳的開發時間，就等開工；市議會舊址已經開工；E1E2則希望任內可招標出去。

另外，西寧國宅、洛陽停車場正在規畫，要確定是否BOT或設定地上權，都發局還在處理，柯說，整個西區門戶計畫大概這樣，就可以完成。

柯文哲也說，未來五年台北市改變最多的，一定是以南港為中心的東區門戶計畫；至於三貓計畫中心的Zoo Mall，現在正在招標當中，柯說，未來會有以Zoo Ｍall為中心的三貓計畫，加上木柵路四段五段都在討論，會一步一步前進。

至於關渡平原，柯說，北市府將做一定管制，至於要怎麼開發發展，留給下一任市長；北士科已經整完地，T16、17、18標案預計年底可以招標出去，未來幾年，北士科將有許多工地在蓋房子；科學藝術園區則會在明年7月完工，明年白晝之夜也將在那裡舉辦；以捷運為中心的都市計畫發展TOD，已經完成兩個，包括士林、劍潭TOD，剩下就是劍南路TOD案。

至於柯文哲推動環南、漁果等市場改建，柯說，這些市場都如火如荼在他任內開工，但都不會在他任內完工。北流、北藝、大巨蛋，則會在一年半內要陸續完工營運，這是很複雜的完工計畫。還有北美二館與音圖中心，柯說，他希望任內可以開工，還在做最後的修飾。

柯文哲 北市 社子島

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