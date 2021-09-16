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不跟五倍券湊熱鬧 柯文哲：敬老卡補償1500元年底前發

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天赴議會施政報告，柯文哲表示，敬老卡1500元專案補償發放時間，預計年底前會發放。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天赴議會施政報告，柯文哲表示，敬老卡1500元專案補償發放時間，預計年底前會發放。記者林麗玉／攝影

北市柯文哲今天赴議會施政報告，柯文哲表示，敬老卡1500元專案補償發放時間，預計年底前會發放。柯表示，因現在還在二級管制，壓制人流下，北市府不會鼓勵長者去使用悠遊卡(敬老卡)，加上中央10月要發五倍振興券，「我們也不需要湊熱鬧」，但長者到超商「嗶」系統就會線上灌1500元給長者，系統都沒有問題，至於1500元的發放推出時間，應該年底前會推出。另外，今年台北燈節，若無意外年底會辦。

柯文哲說，敬老卡1500元專案補償的整體發放時間，還是要看疫情、還有產業復興狀況，目前發放時間還在研議，不過年底前會發。另外，北市府年底會辦很多活動，台北燈節如果沒意外，年底也會辦，還有萬華的青山王祭、基督教愛無限活動，會有很多時機，可以讓長者可以到四大超商，灌一千五百元給他，但發放時間還在考論。

柯說，台北市長者的敬老卡，因5、6、7月疫情，敬老卡點數使用少，北市約省四億元，「老人家沒有用，該給他們的就還是要給他」，但北市府會補一點錢。

柯文哲市政報告前，也針對疫情報告，柯文哲表示，新冠疫情第三個波還沒有上來，預估台灣今年11月、12月會進入高峰期，目前台灣表面上安靜，不過全世界病毒嚴重。

柯說，新冠疫情，第一個波是在去年12月到今年1月；第二個波是印度；第三個波則是Delta病毒，尤其Delta病毒，傳播力比以前強，從五月到現在，雙北一度疫情很嚴重，就防疫觀點，現在北市府每天還是覺得壓力很大，尤其新冠肺炎是秋冬的病毒，去年8、9月新增案例的波還沒有上來，目前每天新增數目，波還沒有上來，也就是進入11、12月才會進入高峰期。

北市 疫情 柯文哲

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