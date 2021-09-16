基市抽驗110件中秋月餅、烤肉應景食品 1件芋頭酥下架

基隆市衛生局中秋節前抽驗月餅及烤肉食材等應景商品，今天公布抽驗110件商品中，有1件芋頭酥餡檢出防腐劑己二烯酸超標，已請店家下架並移請食材供應商所在地的新北市衛生局接續處理，其餘109件商品，檢驗結果符合食品法規。

再過幾天就是中秋節，衛生局為確保民眾安心選購應景的月餅和烤肉食材，稽查人員本月初前往本市糕餅店、麵包店、量販店、生鮮超市和傳統市場等地，抽驗相關商品。

這波共抽驗月餅27件（檢驗防腐劑、甜味劑）、餡料7件（防腐劑、甜味劑、著色劑）、雞蛋2件（動物用藥）、液蛋5件（衛生標準）、香腸9件（防腐劑、甜味劑、保色劑）、豆干6件（防腐劑、殺菌劑）、米血糕4件（防腐劑、殺菌劑）、水產煉製品如甜不辣、花枝丸9件（防腐劑、殺菌劑）、醬料6件（防腐劑、甜味劑）、豬肉18件（動物用藥、乙型受體素類、重金屬）、牛肉9件（乙型受體素類）、菇類4件（重金屬）、蝦子2件（動物用藥、重金屬）、文蛤1件（動物用藥）、雞肉1件（動物用藥）。

衛生局表示，抽驗的110件應景食品中，109件符合法規，但有1件芋頭酥餡檢出防腐劑己二烯酸超標，不符食品添加物使用範圍及限量暨規格標準規定，已請業者立即下架，不得使用，並移請供應廠商所在地新北衛生局查處。

衛生局長吳澤誠呼籲食品製造業者製造食品時，應依食品添加物使用範圍及限量暨規格標準規定辦理。加工過程如有需要添加物，應考量產品屬性，在限定範圍內限量使用，且就產品內容應負保證責任，外包裝標示也應與實際添加物符合，確保消費者食品安全與本身商譽。

業者製作產品若不符食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，依食品安全衛生管理法可處製造業者或責任廠商3萬元以上、300萬元以下罰鍰。