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駁停蓋社宅 柯文哲怒嗆：1450還會遮掩政府竟帶頭說謊

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天再度怒嗆內政部，「過去還需1450、名嘴遮躲掩藏、帶風向，現在怎麼政府機關公署帶頭做假新聞」，媒體問若內政部新聞稿不更正怎辦？柯嗆「政府帶頭說謊」、「法律相見！」記者林麗玉／攝影
柯文哲今天再度怒嗆內政部，「過去還需1450、名嘴遮躲掩藏、帶風向，現在怎麼政府機關公署帶頭做假新聞」，媒體問若內政部新聞稿不更正怎辦？柯嗆「政府帶頭說謊」、「法律相見！」記者林麗玉／攝影

北市柯文哲稱公宅已蓋1萬8千戶，為怕債留子孫先停下來想一下，內政部營建署隨即發新聞稿回應，北市作出暫緩興建社會住宅決定、北市不興辦中央將接手」。台北市長柯文哲今天再度怒嗆，「過去還需1450、名嘴遮躲掩藏、帶風向，現在怎麼政府機關公署帶頭做假新聞」，媒體追問柯，營建署看來還是沒修改新聞稿、不更正怎辦？柯嗆「政府帶頭說謊」、「法律相見！」

柯文哲說，這就是要譴責，內政部營建署不出來說明，就要把它換掉，他們的1450小編與沒有聯絡好？由於柯文哲氣到語無倫次，媒體問誰跟誰沒有聯絡好？柯再說「他們的小編與他們的....顯見政府是頭尾不相顧的。」

由於柯文哲先前的說法是，公宅已蓋1萬8千戶，為怕債留子孫是先該停看聽，會不會是因為自己講話不夠精準？柯文哲回嗆，「他們不要刻意扭曲就好」。

柯文哲說，他當醫生，每周都要開討論會，但有說不開刀嗎？他只是說，公宅蓋到現在，有很多需要檢討，包括明倫公宅陽台太大，租金怎麼算？若要降低租金，廚房廁所浴室要不要共用，如蓋成宿舍型？這都要討論。

柯文哲還說，還有停車場，住在裡面有沒有優先權？要不要固定車位？這都要設計，還有門房與保全能不能合併，這都要有設計準則，柯說，他已經要求都發局要比照捷運，編列30冊的捷運叢書，也要編公宅叢書，SOP也需要檢討一遍，本來就是檢討，但卻被刻意要扭曲。

柯說，這就是典型的認知作戰，昨天內政部次長花敬群已經被他打臉，「等你蓋完第一戶再來跟我講？」媒體問，是不是對內政部很火大？柯再嗆「政府帶頭說謊」

柯文哲 內政部 北市

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