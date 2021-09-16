金山西勢溪上游逢大雨就淹 改善通過璨樹颱風考驗
新北市金山區西勢溪上游，每逢豪大雨溪水溢流路面造成積淹水，金山區公所3月向新北市政府水利局爭取西勢溪應急工程補助經費162萬元，短短40日即完成新設護岸107公尺，及既有護岸327.2公尺加高改善工程，在日前璨樹颱風中帶來大雨並未發生溢流，通過考驗。
新北市議員白珮茹及清泉里長陳麗蘭，關心金山區西勢溪上游每逢豪大雨溪水溢流路面造成積淹水發生等情形，積極向新北市政府水利局爭取改善，並由金山區公所代辦施作工程，8月23日施工完成。除了打通河川瓶頸段提升河防安全外，更利用天然石材砌石護岸工法營造出兼具美觀及生態的水域環境。
白珮茹等人今天前往視察，她說，西勢溪上游堤岸整修後，明顯改善溪水溢流狀況，也維護現有河道生態環境完整性，這次璨樹颱風侵襲雖帶來豐沛雨量，此處卻已無溢流情形，期許未來西勢溪再無積淹水情形發生，保障民眾生命財產安全，並為市民打造更安全舒適的生活環境。
金山區長廖武輝表示，在各方共同努力下，落實市府行動治理政策，本案西勢溪上游左側屬河道衝擊面，原無護堤且有河水沖刷基礎掏空疑慮，本工程以生態工法施作，針對原有護岸加高並新設半漿砌石護岸，改善後除了使原本不完整的護岸完成連接，也保護岸邊農地並增強原有排水功能，更營造多樣性的水域生態，此次在璨數颱風夾帶豐沛豪雨侵襲下，足以見證工程成果。
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