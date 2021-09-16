8年來首次「中秋月圓」 台北天文館推線上賞月
中秋將至，其實2014年到2020年的中秋其節民眾所見都並非滿月，天文館表示，一般而言，中秋為農曆8月15日，但滿月可能發生在農曆14至17日，今年是睽違8年後，真正又逢「中秋月圓」，台北天文館特別於當晚19時起，在YouTube「台北天文館」頻道以專業的天文望遠鏡進行月球直播。
天文館表示，今年中秋節為9月21日，滿月發生在當日7時55分，此時月亮和太陽的黃經相差180度，才是天文定義上的滿月。此外由於農曆以朔（新月）為初一，所以滿月可能發生在農曆14至17日。
根據統計，農曆16日發生滿月的機率最高，約佔47%；在15日約37.5%；在17日約15%；在14日的機率則最低，僅0.5%，所以民間才有「十五月亮十六圓」的說法。
天文館表示，今年中秋月亮東昇時間的為18時18分，同時9月21日中秋節是自2013年來「首次」真正的滿月。但為了讓大家不出門、免群聚，還能更清楚地觀賞到這難得的中秋滿月，台北天文館特別於當晚19時起，在YouTube「台北天文館」頻道以專業的天文望遠鏡進行月球直播，同時解說導覽及互動問答。
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