新北獨家設計防災頭套 保護學童安全還能當多功能睡枕

防疫期間不能忘記防災！新北今響應國家防災日，辦理線上「校園防災示範演練」，共有4位小一新生代表及400位教師線上參與，副市長陳純敬表示，新北自105年開始每年都會採購防災頭套贈送小一新生，且今年還是新北獨家設計，不只配戴舒適，更有多功能應用於日常生活。

教育局表示，新北在17日國家防災日前夕前夕，特別舉辦「校園防災示範演練」的線上研習，以協助各校掌握防災演練的重點及要領，其中邀請到北大國小校長劉文章擔任防災講師，與現場4位學生以及線上400位防災管理老師，透過Hiteach互動教學軟體互動，包含知識問答及相關內容宣導等。

陳純敬表示，為維護學童安全，新北市自105年起每年編列預算經費採購防災頭套贈送小一新生，讓同學在校碰到天災時能即時使用，以達保護頭頸部功用，且該頭套材質舒爽保濕、透氣抗靜電，還能當成靠墊或坐墊，甚至是午休時的頸枕或午睡枕，冬天時還能夠當作是暖手枕，功能相當豐富多元。

陳純敬提到，今年設計有別以往套用日本頭套版型，而是參考師生實際使用心得，研發專屬新北的獨特設計，符合人體工學讓小朋友戴上頭套疏散時，能夠貼合頭型也不會因為大動作而移位，讓同學們舒適配戴。

參與研習學生林柏仲表示，知識問答好玩有趣，也讓他知道地震時要趴下、掩護、穩住，才能保護好自己的頭頸部；參與研習老師吳君蕾老師指出，參與研習可以了解防災演練重點及注意事項，未來將結合生活，將防災議題融入課程及研習，讓全校一同學習相關知識，並紮根師生防災觀念